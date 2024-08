Madagascar: Relèvement post Batsirai et Emnati - Soutien aux personnes déplacées dans trois régions

Satisfaisant. L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) annonce avec fierté l'achèvement réussi du projet « SOREBE », soutenu par le gouvernement du Japon. Ce projet, « Soutien à la gestion hors site des camps pour les personnes déplacées internes et les communautés hôtes affectées par les cyclones Batsirai et Emnati », s'est conclu après 18 mois de dévouement.

Lancé en janvier 2023, ce projet visait à soutenir le relèvement précoce en se concentrant sur les régions les plus touchées : Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Les objectifs principaux étaient la collecte de données, le soutien aux activités génératrices de revenus (AGR), et le renforcement des capacités des personnes déplacées et des communautés hôtes.

Réalisations

Les principales réalisations incluent la formation de 56 autorités locales et parties prenantes ainsi que de 40 formateurs en Coordination et Gestion des Camps (CCCM) pour améliorer la préparation aux futures catastrophes; l'établissement d'un manuel de procédures opérationnelles standard pour un soutien rapide en CCCM; l'évaluation des flux de déplacement et des besoins multisectoriels dans huit districts, couvrant 30 communes et 144 fokontany impliquant quatre tours de collecte de données, identifiant 90 219 individus et 17 416 ménages nécessitant une attention immédiate; la fourniture d'un soutien psychosocial en santé mentale (MHPSS) à 1 200 personnes déplacées et membres de la communauté, avec 8 séances de soutien atteignant 614 individus; la distribution de kits à 5 000 ménages pour soutenir diverses activités génératrices de revenus, notamment la blanchisserie, l'artisanat, la pêche, les petits restaurants, la pâtisserie, l'élevage, la menuiserie et la maçonnerie; la construction et le soutien des marchés locaux pour assurer des activités économiques durables et la résilience communautaire.

Impacts

«J'espère que grâce à ces interventions, les conditions de vie de la population affectée par ces catastrophes seront améliorées », a déclaré l'Ambassadeur du Japon, S.E. Abe Koji, lors de la cérémonie de clôture du projet. Perline, bénéficiaire à Farafangana, témoigne de l'impact positif des kits de nettoyage sur sa vie et celle de ses enfants. Roger Charles Evina, chef de mission de l'OIM Madagascar, souligne les changements significatifs apportés par le projet, notant son impact sur la sécurité, la résilience économique et la préparation aux catastrophes. L'OIM n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au gouvernement japonais, au gouvernement malgache, aux autorités locales, et aux partenaires humanitaires pour leur soutien.