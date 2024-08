Madagascar: Peinture - « Le féminin sacré » de Yasmine Fidimalala exposé à Nosy - Be

La première édition de Viavy miabo à peine finie, que Yasmine Fidimalala enchaîne sur une autre exposition. Toujours dans l'île aux parfums, l'artiste peintre exposera une douzaine de ses toiles récentes au « Le Restaurant » de L'auberge de l'Ylang Ylang Ambatoloaka.

Le vernissage se tiendra ce soir pour marquer l'ouverture officielle des lieux. Cette grande première du « Le Restaurant » aura lieu avec la fresque murale de Onja O.R comme fond de scène. Une mise en valeur mutuelle des œuvres des deux artistes.

Son thème tourne toujours autour de son intarissable « Feminin sacré ». Ne manquant pas d'inspiration, Yasmine Fidimalala a encore beaucoup à dire sur le sujet. Pour elle, le féminin sacré pourrait se définir comme « l'art de renouer avec notre être profond, notre intuition, notre spiritualité, notre énergie créatrice et notre nature cyclique pour incarner pleinement notre puissance... Il concerne la gente féminine mais aussi, sans distinction de genre, tous ceux qui se reconnaissent dans cette envie profonde de réapprendre à être soi-même. De reprendre conscience de son corps, être à l'écoute de soi, de sa voix intérieure, de ce qui résonne pour soi et oser librement en exprimer toute la puissance. En somme, exister pleinement et sans condition, tout simplement », souligne Yasmine Fidimalala.

C'est cet univers qu'elle transpose sur ses toiles et donne l'essence-même à son art. Plus tard, Yasmine Fidimalala sera également parmi les onze intervenants de la troisième édition du « Mizara partage de parcours ». Le rendez-vous aura lieu pendant la semaine régionale de l'emploi et de l'entreprenariat mifagnampy à Diego le 21 août au Centre culturel Banja DRCC.