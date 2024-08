Tunisie: Saïed reçoit le Chef du gouvernement - « Impératif d'harmoniser l'action du gouvernement »

Le Président de la République a évoqué le pourvoi des postes vacants dans plusieurs ministères et les changements qui sont sur le point d'être introduits dans la composition du gouvernement.

Lors de son entretien, hier au Palais de Carthage, avec le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, le Président de la République, Kaïs Saïed, a évoqué le pourvoi des postes vacants dans plusieurs ministères et les changements qui sont sur le point d'être introduits dans la composition du gouvernement.

Le Président de la République a souligné la nécessité d'établir une harmonie dans l'action du gouvernement, rappelant, dans ce contexte, ce qui est énoncé au chapitre quatre-vingt-sept de la Constitution, qui stipule que la fonction du gouvernement est d'assister le Président de la République dans l'exercice de sa fonction exécutive.

Le Président de la République a souligné une fois de plus le rôle social de l'État, qui est tenu, selon la Constitution, d'assurer les services publics aux citoyens, tels que la santé, l'éducation, les transports, entre autres, rappelant que les ravages qui ont frappé ces derniers temps ces services sont le résultat de choix imposés de l'étranger et de la corruption qui s'est propagée et qui a conduit à cette situation. Il a appelé, à cet effet, à mettre en place des plans pour surmonter cette situation et à prendre des mesures urgentes pour soulager les souffrances des citoyens.

Le Président de la République a également souligné le rôle de l'administration publique qui doit être au service du citoyen sur la base de la neutralité et de l'égalité, et que chaque fonctionnaire, quel que soit son niveau de responsabilité, doit garder à l'esprit, avant tout, le devoir sacré de servir les citoyens et de rehausser le statut de la nation. C'est avec ce sentiment que les pays se construisent, et avec les mains et l'esprit de leurs enfants que l'histoire se fait.