Tunisie: Au fait du jour / Judo - Vivement du sang neuf !

Nos représentantes en judo tombent comme des mouches. Et encore, les mouches ne tombent qu'après avoir lutté pour survivre.

Depuis combien de temps? Depuis une douzaine d'années, alors que déjà, en.... 1960, notre judo était un des plus compétitifs du continent. Actuellement, il a perdu beaucoup perdu de son lustre. Les meilleurs techniciens sont partis ou ont été obligés de prendre la porte, pour éviter des complications superflues. Nos représentantes et représentants n'ont rien qui puisse donner cet espoir, que l'on ressent en voyant évoluer nos karatékas, «taekwondistes» et autres combattants.

Ce sont toujours les mêmes, avec une spécificité inventée par notre glorieuse fédération de Judo : un entraîneur sans CV qui se respecte, qui prépare des combattants pour des olympiades auxquelles il n'a jamais participé !

Mais cela ne fait pas de bruit, ne dépense pas beaucoup d'argent, assure une place au sein des organismes internationaux, permet de parader en costume-cravate et d'être honoré. Cela suffit au bonheur de ceux qui n'ont aucune ambition. Quant aux résultats, il faudrait repasser. Il est pourtant convenu que nous ne participons que pour avoir des résultats. Nos jeunes, filles et garçons, ont démontré dans d'autres disciplines, qu'ils savaient se battre. Perdre, ne pas atteindre les tours ultimes? Cela n'a rien de déshonorant. L'essentiel est de lutter et de donner une idée du niveau atteint.

%

Jusqu'à quand cela va-t-il durer?

Au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale que le ministre de la Jeunesse et des Sports a promis de faire organiser pour se conformer à la nouvelle loi des structures sportives. Cette loi, le sport national l'attend encore. Il faut la dépoussiérer et la faire paraître. Parce que la FTJ vaut mieux que cela. Parce que notre judo, qui a été à la base du lancement de la lutte, et d'autres sports de combat depuis 1965, ne peut pas tomber si bas.

Sa base est solide. Il possède d'excellents techniciens. Il lui suffit d'être pris en main par des hommes nouveaux, qui ont des idées et non érodés par la bureaucratie et la fainéantise d'innover, d'entreprendre, de faire appel à des techniciens confirmés pour redécoller. Bien entendu, il faudrait commencer par être convaincu que si nous voulons des résultats, il ne faut plus s'isoler mais s'ouvrir aux vrais tournois internationaux, ramener ou aller rencontrer des combattants qui comptent sur la place, quitte à perdre des combats à domicile, mais en ayant l'avantage d'apprendre. Il est plus que nécessaire d'engager pour l'élite des techniciens de haut rang et, bien entendu, quitter les sentiers battus. Cela demande du courage de se remettre en cause et....du savoir-faire.

Vivement l'assemblée générale pour rafraîchir les idées et relancer ce judo que nous aimons tous.