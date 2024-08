Tunisie: L'EST entame sa deuxième phase de préparation - Zaddem retenu pour le stage de Tabarka

Sa convocation pour le rassemblement de Tabarka est le signe que Zaddem reste à l'Espérance à moins qu'il ne soit tenté par une nouvelle aventure en Egypte et que Miguel Cardoso accepte de le laisser partir.

C'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui depuis qu'il a été prêté à Al-Masry au dernier mercato hivernal pour une période de six mois. C'est qu'il est passé du statut du remplaçant ( au point de ne pas faire des plans de l'entraîneur durant la première moitié de la saison quand il était à l'Espérance), au joueur titulaire à part entière qui excelle d'un match à l'autre sous les couleurs d'Al Masry, ce qui avait poussé à un moment le président du club égyptien à vouloir activer la l'option d'achat d'une valeur de 280 000 dollars.

Entretemps, Al Masry a été interdit de recrutement car il devait 560 000 dollars à Rami Bédoui avant de trouver un accord pour échelonner sa dette et lever l'interdiction. Mais après la levée de l'interdiction, Mootaz Zaddem a changé d'avis et exprimé l'envie de changer d'air. Comme il est lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2026, Zaddem est dans l'obligation de faire la reprise des entraînements avec l'équipe à l'intersaison et discuter après de son avenir avec le club s'il veut repartir de nouveau.

En ce sens, Mootaz Zaddem a été convoqué par Miguel Cardoso pour le stage de Tabarka. Et comme nous l'avons indiqué dans un article précédent, Zaddem doit s'asseoir avec Miguel Cardoso pour savoir s'il fera ou pas partie de ses plans, sachant que le joueur est pisté par le club égyptien Pyramids FC.

%

Larry Azouni en solitaire

A Tabarka, la nouvelle recrue, Larry Azouni, a effectué avant-hier sa première séance d'entraînement sous les couleurs "sang et or".

Une première séance d'entraînement en solitaire. Une fois le joueur fin prêt physiquement, ce qui ne devra pas tarder, Azouni intégrera les entraînements collectifs.

Bouguerra, Ben Hammouda et Ouahabi écartés

L'effectif "sang et or" au titre de l'exercice 2024/2025 se dessine. Un effectif que Miguel Cardoso a peaufiné durant la première période de préparation en faisant le tri, écartant 12 joueurs du stage de Tabarka qui a débuté avant-hier.

Les 12 joueurs écartés par Miguel Cardoso sont : Oussema Bouguerra, Mohamed Ali Ben Hammouda, Ghaith Ouahabi, Amanallah Mjahed, Aziz Abid, Hamza Ghanmi, Montassar Triki, Khalil Guenichi, Zinedine Sassi, Mohamed Aziz Fallah, Bilel Sahli et Riadh Ben Ayed prêté au Raja Casablanca depuis le mercato hivernal et que le club marocain a gardé en activant l'option d'achat ( sachant que le joueur est lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2025).