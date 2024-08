Tunisie: Étudiants et logements - Une véritable galère

La recherche d'un logement pour l'année universitaire ne s'avère pas une affaire aussi facile pour les étudiants, ou les nouveaux bacheliers, entre les logements qui se positionnent loin de leur institut ou université, la cherté du loyer et la médiocrité de l'état du logement, ces derniers doivent trouver le logement qui correspond le mieux à leurs besoins et leur budget.

Pour ce faire, une recherche interminable est nécessaire via les sites et les réseaux sociaux offrant ce service de location de logements, des visites sur les lieux et des réservations à l'avance...

Dans moins de deux semaines, certains étudiants reprendront les études à l'université et, afin de bien se préparer à l'année universitaire, ceux et celles, qui poursuivent leurs études loin de leurs familles et villes natales, sont obligés de bien s'organiser d'avance pour la recherche d'un logement qui serait proche de toutes les commodités, de leur faculté et qui serait abordable côté budget et loyer et ce n'est pas une mince affaire, car pour trouver un studio ou un appartement, qu'il soit meublé ou non, il faut bien entamer ses recherches à l'avance, programmer des visites afin de trouver le logement adéquat.

Amina, qui poursuit ses études au technopole de Borj-Cedria, en deuxième année filière "réseaux", a déjà commencé sa quête pour trouver un logement qu'elle partagera en colocation avec sa copine de classe depuis au moins deux semaines auparavant via les réseaux sociaux et les annonces et publications qu'elle trouve sur le Net. " Trouver un logement "habitable", et abordable côté prix, et qui serait proche de toutes les commodités et du technopole demande beaucoup de temps consacré à la recherche et des visites sur les lieux par la suite et ce n'est pas toujours évident de tomber sur une offre satisfaisante. Après avoir choisi l'année dernière d'habiter dans un foyer étatique, j'ai décidé cette année d'essayer une colocation avec une copine à moi dans un studio qui serait plus confortable.

Pour ce faire et puisque nous reprendrons les cours en fin de mois d'août, nous nous sommes mises d'accord de commencer notre recherche de logement depuis plus de trois semaines en parcourant les offres que nous trouvons sur les pages facebook et les publications que nous trouvons sur le Net avant de prendre contact avec le propriétaire pour fixer un rendez-vous et aller sur place pour la visite de l'appartement. D'ailleurs, après une longue recherche et plusieurs visites effectuées, nous sommes tombées sur une offre satisfaisante : un studio meublé à 400 dinars, tout proche de la faculté et bien sécurisé", témoigne Amina.

Et d'ajouter : "Partager un studio en cohabitation avec pour chacune de nous deux sa part estimée à 200 dinars par mois reste tout de même beaucoup mieux que le partage d'un espace commun, à savoir la cuisine et l'espace sanitaire avec plusieurs filles dans un foyer universitaire et en payant presque le même prix".

Si Emna et sa copine ont déja trouvé et réservé le logement qui leur convient, pour Youssef la recherche de l'offre adéquate est toujours en cours. Ce bachelier qui entamera sa nouvelle vie, en tant qu'étudiant à l'Institut des Langues de Moknine, a choisi de focaliser ses recherches sur un studio qu'il occupera en solo et qui sera d'un prix abordable, ne dépassant pas les 300 dinars. "C'est ma première expérience par rapport à la recherche de logement puisque je quitterai le foyer familial et ma ville natale pour pouvoir m'inscrire à l'institut et commencer mes études universitaires. Ce ne sont pas les offres qui manquent sur les sites ou les réseaux sociaux, mais ma recherche a été axée sur des offres respectant mon budget. Je suis encore à la recherche d'une offre intéressante avant de me déplacer sur les lieux et faire les visites nécessaires et enfin réserver le logement", explique l'étudiant.

La recherche d'un logement constitue un véritable casse-tête pour la plupart des étudiants qui devraient s'installer loin de leurs familles et villes pour pouvoir poursuivre leurs études.

Certains optent pour la colocation afin de limiter le budget à payer et partager les charges, vu la hausse des prix des loyers, d'autres choisissent de focaliser leurs recherches sur des offres qui peuvent être abordables en terme de budget tout en tenant compte de l'emplacement, l'état et le confort de l'appartement recherché... Une vraie galère à laquelle sont confrontés les étudiants à l'approche de la rentrée universitaire et la reprise des cours.