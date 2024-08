Togo: A Klobatèmé, Dénouvimé, Atchantimé, Anfamé Nord 2, Avélimé, les vacances sont « utiles »

Un petit tour sur ces sites retenus par la Mairie de la commune de Golfe 1 pour rassembler les jeunes enfants et mieux les encadrer au cours de ces vacances 2024 et vous pouvez vous en assurer.

Ce projet Vacances utiles, cher à la Mairie de la Commune de Bè Afédomé, et qui en est à sa 3ème édition, a été à nouveau lancé officiellement et occupe 350 jeunes enfants à raison de 70 (repartis par CM, CE et CP) sur chacun des sites.

Rencontré ce jour sur le site de l'EPP Dénouvimé, Pierre-Paul Tété Kouakou, un des premiers responsables de la coordination de ce projet, alternativement Chef division Etat-civil et Légalisation à la Mairie de la commune de Golfe 1, et plaçant l'activité dans son contexte, a indiqué que « la mairie a réfléchi à offrir aux enfants une éducation axée sur l'autonomisation, donc pas seulement sur l'intellectualisme ou le livresque. On a voulu donner aux enfants une autre éducation plutôt que de les laisser dans la rue et à la charge des parents ».

Toujours d'après ce responsable, les enfants retenus pour ce projet sont encadrés par 35 jeunes gens de la commune qui, une fois cooptés, sont formés pour disposer des rudiments devant leur permettre d'encadrer au mieux ces enfants. Pour parvenir à la phase d'exécution de ce projet durant les vacances, a-t-il expliqué, « le projet commence dès le début de l'année, où nous rencontrons et travaillons avec les directeurs des établissements ».

Toute cette disponibilité de la Mairie à accompagner ces enfants, à entendre M. Tété Kouakou, tire son essence du fait que les enfants qui y viennent « sont intelligents, ont la volonté mais les parents n'ont pas les moyens » et aussi, « des retours, comme quoi, ceux qui y participent, à la rentrée des classes, ne sont plus timides en classe et sont bien dégourdis.

Et pour les encourager, au terme de chaque édition, des fournitures scolaires leurs sont offertes.

Une des têtes pensantes de ce projet, avec le Maire principal de la commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, Mme Rose-Marie Venance, est bien d'attaque pour une meilleure tenue de cette édition. Au programme a-t-elle annoncé, « des activités créatrices, ludiques, artistiques ».

Dans les détails, a-t-elle confié, on apprend à ces enfants à « faire des pompoms, des cocotes, des dessins avec de l'alène, avec des pâtes. Ils vont toucher ces matières qu'ils connaissent peu ou prou. Il y aura d'autres activités scolaires comme des calculs sous forme récréative, des français sous forme de scrabble, des phrases, réfléchir ... faire de petites rédactions ». Faisant allusion, à l'état d'esprit de ces enfants qui sont encadrés, a laissé entendre Mme Venance, « Ça chante, ça danse, ils sont très heureux... ».

En termes d'attentes, Tété Kouakou, espère des encadreurs, « un bon suivi, le contrôle pour qu'il n'y est pas de désordre. Au niveau des enfants nous attendons une ouverture d'esprit ». Rendez-vous au terme de cette édition pour un bilan.

Pour rappel, les 5 sites des zones communales qui accueillent cette édition du projet Vacances utiles de la Commune de Golfe 1 sont l'EPP Klobatèmé, EPP Dénouvimé, EPP Atchantimé, EPP Anfamé Nord 2, EPP Avélimé.