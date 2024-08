Cote d'Ivoire: Lutte contre les IST et Vih/SIDA - Les travailleurs des entreprises de construction des 3 échangeurs du boulevard Coffi Gadeau sensibilisés

Réduire les impacts des Ist et Vih/Sida d'une part, et amener à une prise de conscience d'autre part, sont les objectifs principaux de la campagne de sensibilisation initiée par l'Ong Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh).

C'est dans l'enceinte de Razel bec, l'une des entreprises en charge des travaux de construction des trois échangeurs sur le boulevard Coffi Gadeau, que les ouvriers et responsables du groupement des entreprises ocg.Ingerosec/Eteco ont été réunis récemment pour ensemble procéder au lancement de la campagne qui va durer près de 18 mois.

Le lancement a été une occasion pour Arsène Mpika Moukoko, intérimaire du chef de mission, de se féliciter de cette campagne qui dit-il, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion environnementale et sociale du projet de construction des trois échangeurs dans la commune de Cocody.

« Notre participation à la présente campagne d'information et de sensibilisation a pour but de jouer notre partition dans la riposte nationale voire internationale face aux Ist et Vih/Sida », a-t-il indiqué.

« C'est une activité essentiellement basée sur les Ist Vih/Sida. Le Sida est encore d'actualité et endeuille de nombreuses familles. De ce fait, il est important d'avoir des travailleurs en bonne santé pour pouvoir fournir les travaux dans les délais. C'est ainsi que l'entreprise a décidé de sensibiliser ses travailleurs au fléau qui est présent dans la cité », s'est pour sa part exprimé Mme Josiane Koudou, présidente de l'Ong Ipsdh.

Comme action, elle a laissé entendre qu'après le lancement officiel, il y aura des caravanes de sensibilisation dans des artères de la commune de Cocody. Entre autres, à l'Ecole de police, à l'école de gendarmerie et à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

« Les campagnes de sensibilisation sont couplées de séance de dépistage volontaire du Vih/Sida. Il sera également question de rappeler les mesures préventives et autres techniques de prévention », a ajouté la présidente Josiane Koudou.