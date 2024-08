Sénégal: Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 scellent une nouvelle convention de partenariat olympique

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'été de Dakar 2026 ont signé, récemment à Paris, une convention de collaboration, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La convention de partenariat a été paraphé par le président de Milano Cortina 2026, Giovanni Malago, et Mamadou Diagna Ndiaye, président de Dakar 2026, indique la même source.

Cette convention s'inscrit en droite ligne de l'accord conclu à Gangwon (Corée du Sud), en janvier 2024, entre le Comité national olympique italien (CONI) et le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et marque une nouvelle étape dans la coopération entre les comités d'organisation des deux événements olympiques prévus en 2026, rappelle le communiqué.

"Le nouvel accord s'inscrit dans la continuité des précédents accords signés pour les jeux de Lausanne 2020, Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 2024 et de la volonté des deux Comités d'Organisation d'approfondir leur coopération pour la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été Dakar 2026, et ainsi, de contribuer à l'héritage olympique", poursuit le document.

Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 se joignent pour coopérer autour de projets et activités dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 et des Jeux olympiques de la jeunesse d'été de Dakar 2026 et pour lesquels leurs compétences, actions et expertises s'avèrent être complémentaires, renseigne la même source.

%

Elle ajoute que l'objectif poursuivi par Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 est "d'optimiser au mieux" l'organisation et la livraison des jeux mais aussi de renforcer la dimension héritage, notamment à travers des partages d'expériences et de bonnes pratiques sur tous les aspects de la préparation et de l'organisation des jeux, ainsi qu'à travers des actions de communication communes concernant, entre autres, le détachement des membres de l'équipe de Dakar 2026 auprès de Milano Cortina 2026 ou encore des programmes d'observation, pour vivre pleinement l'expérience des Jeux. Elles portent également sur des transferts d'équipements et de savoir-faire entre comités d'organisation.