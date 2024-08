Sénégal: Atelier de réflexion et de partage sur la feuille de route de l''Initiative Téranga Sénégal', vendredi

Dakar — Un atelier de réflexion et de partage sur la feuille de route 2024-2025 de l"'Initiative Téranga Sénégal" s'ouvre vendredi à Dakar, à l'initiative de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Global African Gateway, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Prévue à partir de 9 heures à Dakar, la rencontre sera rythmée par des panels sur "l'engagement de la diaspora africaine et africaine-américaine, à travers des investissements et des partenariats public-privé et internationaux".

Ils seront animés par des experts internationaux, représentants diplomatiques, autorités administratives et universitaires et secteur privé. Ils seront axés sur l'éducation, la formation, l'entreprenariat, l'employabilité des jeunes, le sport, le tourisme et la culture entre le Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique, indique la même source.

Les participants "partageront leurs expériences et perspectives de renforcement des relations d'échanges et de développement avec des communautés de la diaspora africaine et africaine-américaine".

Au terme de la rencontre, souligne le communiqué, "la feuille de route 2024-2025 de l'Initiative Téranga Sénégal sera élaborée et le comité de pilotage international mis en place".