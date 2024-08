Sénégal: Les instruments de politiques commerciales au menu d'un atelier de formation à Ziguinchor

Ziguinchor — Une session de formation sur les outils et techniques de plaidoyer pour les politiques et accords en matière de commerce et d'investissement s'est ouverte jeudi, à Ziguinchor (sud), à l'intention des organisations de la société civile a constaté l'APS.

Cette formation de deux jours est organisée par le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement (Enda Cacid).

Elle a pour objectif de fournir aux organisations de la société civile, aux femmes et aux opérateurs économiques de la région de Ziguinchor, les outils et les techniques de plaidoyer en faveur des politiques et accords en matière de commerce et d'investissement, a expliqué le directeur exécutif par intérim de Enda Cacid, Souleymane Barro.

M. Barro a ajouté que cette formation vise à "outiller ces acteurs à comprendre les instruments de politiques commerciales, c'est-à-dire les documents de commerce comme l'autorisation de fabrication et de mise en vente communément appelé +FRA+".

Selon lui, "le FRA est un document très important pour les GIE et pour les femmes transformatrices".

"Les problèmes auxquels les femmes sont confrontées, c'est l'accès à ce document", a fait observer le directeur exécutif par intérim d'Enda Cacid.

Il a informé de l'existence d'un seul centre d'analyse au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie qui notifie ce document (le FRA) aux différentes femmes transformatrices.

M. Barro estime que "c'est inadmissible au moment où on parle de souveraineté économique et de dynamisme économique au niveau du Sénégal".

Cet atelier va permettre d'examiner les différents aspects de l'accord établissant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et du protocole sur l'investissement.

"Nous voulons accompagner les GIE qui travaillent dans la transformation des produits locaux et les ouvrir des opportunités à l'accès aux marchés et aux documents de voyage", a indiqué Souleymane Barro.