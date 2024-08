Sénégal: Bras de fer autour du poste de recteur de l'Ucad - Le Sudes/Esr ne lâche pas Pr Ahmadou Aly Mbaye

La controverse qui entoure le prolongement du mandat du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), se poursuit et le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES/ES) est plus que jamais déterminé à « faire respecter la légalité dans l'université ».

Lors de leur sit-in tenu hier, jeudi 8 août, le syndicat est encore monté au créneau pour réclamer un appel à candidatures pour la nomination d'un nouveau recteur. Selon les syndicalistes, le mandat du Pr Ahmadou Aly Mbaye a pris fin depuis le 22 juillet 2024.

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal / Enseignement supérieur et de recherche (Sudes/Esr) section Ucad ne lâche pas le recteur Pr Ahmadou Aly Mbaye. Hier, jeudi 8 août, il a organisé un sit-in pour encore dénoncer le maintien en poste du recteur par le Conseil d'administration (CA) de l'Ucad et réclamer un appel à candidature pour la nomination d'un nouveau recteur de l'Ucad.

« Le mandat de l'ancien recteur a pris fin le 22 juillet 2024 conformément à la loi n° 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques du Sénégal. Son entêtement à demeurer en fonction malgré les rappels à l'ordre du ministre de tutelle et les protestations unanimes de la communauté universitaire constitue une atteinte grave au principe de bonne gouvernance », a fait savoir le secrétaire général du Sudes/Esr Pr Sylvestre Kouakou. Pour sa part, l'ancien coordonnateur du Saes Dr Yankhoba Seydi embouche la même trompette.

« Depuis 17 jours, cette université n'a pas de recteur. Le mandat est terminé depuis le 22 juillet 2024. Ça veut dire que les actes qu'il va prendre ici et là, n'engagent que lui. Personne, que ce soit étudiant, enseignant ou Pats (personnel administratif, technique et de service) ne doit respecter ses décisions qui ne reposent sur absolument rien ni rien de légal », a-t-il déclaré.

Cependant, à en croire le Sudes/Esr, « le Conseil d'Administration refuse obstinément de lancer l'appel à candidatures et outrepasse ses prérogatives en actant le maintien de l'ancien recteur en poste jusqu'en 2026 sous le prétexte fallacieux d'une reconduction tacite ». Selon les syndicalistes, « le CA agit en violation complète des articles 2 et 3 du décret 2021-846 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de nomination du Recteur dans les universités publiques du Sénégal ».

Les enseignants dénoncent également la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. « Personnellement, je blâme le ministre de tutelle. Il devait comprendre depuis avril quand le Conseil d'administration n'a pas procédé à l'appel à candidatures, qu'on allait forcément arriver à la carence parce qu'on allait sortir des 90 jours dont le décret parle. La tutelle est blâmable », a souligné Dr Yankhoba Seydi. Il l'appelle ainsi à prendre ses responsabilités « pour faire respecter la légalité à l'Ucad ».

En effet, le Sudes/Esr compte intensifier la lutte si dans les prochains jours, rien ne bouge dans leur réclamation. Il donc la « dissolution immédiate de l'actuel Conseil d'Administration de l'Ucad », « la cessation immédiate du mandat illégal de Monsieur Ahmadou Aly Mbaye », « la nomination d'un recteur intérimaire, en attendant une nouvelle désignation légitime » et « la nomination, dans un délai maximal de six mois, d'un nouveau recteur conformément aux textes en vigueur ».