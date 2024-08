Ethiopie: Le gouvernement s'engage à collecter efficacement les recettes grâce à un système modernisé

<strong>Addis Ababa — Le ministre des finances, Ahmed Shide, a souligné la volonté du gouvernement de travailler attentivement à la collecte des recettes par le biais d'un système opérationnel moderne afin de rendre efficace la mise en oeuvre de la politique de réforme macroéconomique.

Le ministre a fait cette remarque lors d'une réunion organisée par le ministère des recettes pour discuter avec les contribuables de niveau moyen du respect des lois fiscales et des orientations de la réforme macroéconomique.

Le gouvernement éthiopien a récemment annoncé qu'il s'était engagé dans la mise en oeuvre complète de la politique de réforme macroéconomique. Le ministre des finances, Ahmed Shide, a déclaré que le programme global de réforme macroéconomique vise à moderniser l'économie éthiopienne et à assurer une croissance continue. La politique de réforme macroéconomique vise également à augmenter les recettes et à couvrir les dépenses par des ressources propres, selon le ministre.

En outre, Ahmed a précisé que l'objectif de la réforme est d'améliorer le rapport entre les taxes et le produit national brut et de renforcer la capacité du commerce d'exportation en augmentant la productivité. Le programme de réforme contribuera à réduire considérablement le fardeau de la dette du pays et à moderniser le système financier, a-t-il ajouté. D'autre part, le ministre a souligné que le rôle du secteur privé dans la stabilité macroéconomique de l'Éthiopie est essentiel.

Il a réaffirmé que le gouvernement continuerait à renforcer l'application de la loi en veillant à ce que les recettes soient collectées en temps voulu et de manière précise. M. Ahmed a insisté sur le fait que tous les contribuables doivent assumer leurs responsabilités et collecter les revenus dans le cadre d'un système opérationnel moderne et de manière appropriée, afin de réaliser les objectifs de la politique de réforme macroéconomique.

À cet égard, il a ajouté que le gouvernement travaillera avec diligence pour collecter les revenus par le biais d'un système d'exploitation moderne de manière appropriée, a-t-il souligné. La ministre des recettes, Aynalem Nigussie, a déclaré pour sa part que les recettes collectées ont triplé au cours des cinq dernières années, citant les 170 milliards de birr de recettes collectées au cours de l'année fiscale éthiopienne 2010, qui ont maintenant atteint plus de 512 milliards de birr.

Bien que les recettes progressent, leur part dans le produit national total est faible, a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité de consulter les contribuables pour améliorer le recouvrement de l'impôt.