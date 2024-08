Ile Maurice: Ryan Soobrayen, champion du monde à... 13 ans

A 13 ans, Ryan Soobrayen est un sportif mauricien qui vit au Canada et excelle en karaté. Il vient en effet de décrocher deux titres aux 12eᣵ Championnats du monde de la WUKF au Mexique. Double champion du monde chez les 13 ans, en catégorie 55-64,9 kg, Ryan fait la fierté de ses parents.

Après avoir quitté Maurice à l'âge de 5 ans et demi pour émigrer au Canada, il s'est mis au karaté, en essayant deux styles de combat différent, mais ça ne lui plaît pas. Il s'oriente alors vers l'escrime. Pendant ce temps, sa grande soeur, Teshiana, persévère dans le karaté et gravit brillamment les échelons.

Ryan et Teshiana quelques minutes avant de prendre la direction du Mexique.

Après avoir intégré un Top 10 mondial en kata, elle obtient un titre de vice-championne du monde en combat par rotation ainsi qu'une médaille de bronze en combat par équipes. Si elle a arrêté sa carrière juste après cette compétition pour une blessure récurrente au genou, elle a en quelque sorte transmis le flambeau au petit frangin...

En effet, c'est en assistant à un entraînement de sa soeur que Ryan Soobrayen se dit impressionné et déterminé à abandonner l'escrime pour reprendre le chemin des tatamis. Son père, Krishen, est contre craignant qu'il se démotive à nouveau par la suite. Toutefois, Ryan convainc ses deux parents qu'il est conquis par le style du coach, Dominic Liziotte, et l'ambiance au sein de l'équipe.

%

Teshiana (à g.) avec ses coéquipières Jane Weir (centre) et Caterina Iacob (à dr.) avec les médailles.

Nous sommes en 2022 et après ses débuts dans le style Shokotan, Ryan fait des compétitions dans les circuits JKA, WUKF et WKF. Les résultats sont fulgurants : vice-champion de l'Open international de New York, vainqueur de la Coupe Québec, vainqueur à l'Open international de Montréal, qualifié en équipe du Québec WKF, champion canadien en JKA : on ne l'arrête plus !

Dès lors, ses derniers résultats ne surprennent pas vraiment son entourage. Les quatre podiums qu'il vient d'obtenir aux Championnats du monde de la WUKF au Mexique, dont deux de champions du monde, sont une suite logique. Le Canadien de sang mauricien n'a sans doute pas fini de grandir et de briller en kimono. Now the sky is the limit.

Dominic Lizotte, coach (à g.), Emmanuel Tadeo Henault, Teshiana et Ryan posant avec toutes les médailles et trophées que leur dojo a obtenus.