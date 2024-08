Sénégal: Régulation des communications électroniques - L'Etat cherche la bonne formule

Le Ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique Alioune Sall a présidé hier, jeudi 8 Août, la cérémonie d'ouverture des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques.

Ces concertations constituent une occasion pour l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et les acteurs de trouver la meilleure formule pour une régulation du secteur des télécommunications.

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a entamé depuis hier, jeudi 8 Août, des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour discuter dans un cadre ouvert et franc des problématiques de régulation et du développement du secteur afin de s'accorder sur des solutions concertées.

Ces journées de concertation sur la régulation des communications électroniques témoignent de l'engagement des autorités à oeuvrer en collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème pour une régulation dynamique et adaptée d'un secteur en constante évolution. « L'utilisation responsable du numérique requiert un encadrement juridique rigoureux et à la mesure de nos aspirations dans un cadre concerté impliquant toutes les parties prenantes.

Par ailleurs, mémé si les marchés des télécommunications électroniques sont libéralisés, une régulation appropriée permettrait de garantir les services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations », indique le Ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique Alioune Sall qui présidait la cérémonie d'ouverture ce cette rencontre. Selon lui, la complexité des problématiques liées entre autres à l'intelligence artificielle, l'internet des objets, au big data, au commerce électronique et aux besoins des Fintechs nécessite une régulation collaborative.

« J'apprécie cette initiative du Dg de l'Artp qui permettra à tous les acteurs de se prononcer sur les acquis à consolider, les défis à relever et les difficultés à juguler dans le respect des lois et règlements. Même si la régulation a pour objet l'équilibre du secteur et un développement harmonisé au bénéfice de la collectivité, elle reste tributaire d'une politique et d'une réglementation adaptée », a soutenu le Ministre.

Pour sa part, le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) Dahirou Thiam a relevé que la régulation des communications électroniques est confrontée à de nouveaux défis, notamment en raison de l'évolution rapide des technologies et de l'augmentation des attentes des consommateurs.

C'est pourquoi, dit-il, le régulateur doit adapter le dispositif de régulation pour répondre à ces défis, tout en favorisant l'innovation et en assurant une concurrence saine. Sous ce rapport, il est donc fondamental pour lui, de trouver un équilibre entre les impératifs économiques, sociaux et technologiques pour créer un écosystème résilient et inclusif, au bénéfice de tous. Selon lui, en favorisant un dialogue ouvert et inclusif, l'ARTP s'inscrit dans une dynamique inédite au regard des enjeux avec comme préoccupation la prise en charge des défis et enjeux qui se dressent sur son chemin.

« La régulation des communications électroniques, complexes et multidimensionnels, nécessite une approche collaborative entre les régulateurs sectoriels, les opérateurs, les décideurs politiques, les consommateurs et la société civile. J'invite tous les participants, à s'approprier ces journées de concertation pour en faire un succès éclatant au bénéfice du secteur des communications électroniques », a-t-il laissé entendre.