Sénégal: Procès en diffamation lie au scandale du fonds force Covid-19 - Mimi joue et gagne

Le délibéré dans l'affaire de diffamation relative au Fonds Force Covid-19, opposant Mansour Faye et Aminata Touré, a été livré hier, jeudi 8 août 2024, pat Dame justice.

Le Tribunal de Dakar a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par la défense. Du coup, la juridiction relaxe purement et simplement Aminata Touré au bénéfice de la bonne foi. Et la partie civile est déboutée de toutes ses demandes car jugées mal fondées.

L'ancien ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale Mansour Faye, non moins beau-frère de l'ancien chef de l'Etat, Macky Sall, et l'ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Aminata Touré, ont vidé leur contentieux hier, jeudi 08 août, au tribunal de Dakar.

Appelée à la barre le jeudi 25 juillet, au niveau du tribunal correctionnel de Dakar, cette affaire de diffamation liée au scandale dit du Fonds Force Covid 19 a rendu son verdict. . Le Tribunal de Dakar a de fait rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par la défense. Du coup, la juridiction relaxe purement et simplement Aminata Touré au bénéfice de la bonne foi. La partie civile, en l'occurrence Mansour Faye, est déboutée de toutes ses demandes car jugées mal fondées.

Pour rappel, lors de l'audience qui s'est tenue, le jeudi 25 juillet dernier, en l'absence de Mansour Faye, Aminata Touré avait assumé ses propos à l'encontre de son accusateur. « Je suis la responsable du post partagé sur les réseaux sociaux. Je me suis prononcée contre la mauvaise gestion des fonds publics. J'ai étayé mes arguments avec la gestion des fonds Covid-19 gérés par Mansour Faye.

%

Je me suis basée sur les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes sur les 1000 milliards de fonds force Covid-19 notamment à la page 100-101 pour étayer mes propos sur Amadou Mansour Faye que j'ai cité de manière accessoire». avait déclaré l'ancienne Première ministre. Avant de faire remarquer : « Je ne suis pas la seule à l'avoir dit, des centaines de Sénégalais l'ont dit, des centaines de journalistes l'ont dit. C'est un carnage financier et cela renvoie à la surfacturation».

Dans leurs plaidoiries, les avocats de Mansour Faye avaient demandé au tribunal de reconnaitre Aminata Touré coupable du délit de diffamation et de la maintenir dans les liens de la prévention en plus d'une amende de 1 milliard de francs CFA au titre de dommages et intérêts. En effet, pour Me Demba Ciré Bathily et ses confrères de la partie civile, le « rapport de la Cour des comptes ne mentionnait pas le nom de Amadou Mansour Faye ».

Sous ce rapport, ils soulignaient que la déclaration de Mimi Touré porte atteinte à l'honneur et à la considération de leur client Mansour Faye qui, selon eux, est différent de la personnalité juridique morale du ministère. Apportant la réplique, Me Moussa Sarr et ses confrères de la défense avaient demandé à leur tour, non seulement la relaxe pure et simple de leur cliente Aminata Touré mais aussi des dédommagements à hauteur d'1 milliard Fcfa pour procédure abusive.

A noter qu'après la Cour des comptes qui avait épinglé la mal gouvernance du fonds de riposte Covid relativement à des « fautes de gestion et des infractions pénales » commises durant les années 2020-2021, tout en réclamant l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables, l'Ofnac a également joué sa partition dans cette affaire qui avait interloqué les Sénégalais. Dans son rapport d'activités 2022 parcourue, le jeudi 25 avril 2024, la structure indexait aussi des délits dans l'acquisition et la prestation de services de transport de vivres dans la lutte contre la pandémie Covid19, avant de saisir le procureur de la République.