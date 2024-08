Sénégal: Modernisation de l'administration publique - Le ministre Olivier Boucal lance le «Gov'Athon»

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a procédé hier, jeudi 8 août 2024, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), de Diamniadio, au lancement de la première édition de «Gov'Athon», qui vise à développer des solutions technologiques innovantes pour moderniser et améliorer l'efficacité des services publics.

Le Sénégal semble résolu à améliorer l'efficacité de son administration publique. Pour ce faire, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a officiellement lancé, hier jeudi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadion, la première édition de »Gov'Athon ». Un hackathon innovant dédié à l'administration publique, visant à mobiliser de jeunes talents et étudiants des universités publiques ainsi que des établissements privés de renom au Sénégal, pour moderniser et améliorer l'efficacité des services publics.

Le ministre a soutenu que le concept de cette activité, inspiré des compétitions d'innovation destinées à recueillir en une courte période des idées et des solutions pratiques pour les entreprises, appelées hackathons, traduit sa volonté de mutualiser les ressources et de bâtir des intelligences collectives en vue de la prise en charge des préoccupations des usagers de l'administration.

%

En présence de son homologue de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et d'autres officiels, le ministre Olivier Boucal a précisé que pour, cette première édition, «il s'agira de voir comment repenser et moderniser la gestion des ressources humaines, faciliter l'accès à la formation professionnelle».

Ainsi, pendant quatre semaines, la créativité et l'innovation seront à l'honneur. Les meilleures idées seront primées et mises en oeuvre pour transformer nos services publics. «Il s'agit de promouvoir l'innovation par et pour les citoyens, en permettant à l'administration de s'allier aux citoyens afin d'améliorer la qualité de ses services et de consolider la confiance des citoyens», a expliqué Olivier Boucal. Enfin, il a conclu que «l'organisation du "Gov'Athon", qui correspond parfaitement aux orientations stratégiques du projet de transformation systémique du Sénégal, est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'administration.»