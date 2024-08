Afrique: Qualification CAN 2025 - Sénégal-Burkina et Burundi-Sénégal : la CAF change les sifflets

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au changement des arbitres devant officier les matches Senegal-Burkina Faso, le 6 septembre au stade du Président Abdoulaye Wade et Burundi -Sénégal au Lilongwe-Bingu National Stadium du Malawi le 9 septembre.

À la place des sifflets marocains dont la présence à chaque «sortie» des Lions depuis quelques temps commençait à intriguer la Fédération sénégalaise de football qui l'a d'ailleurs signifiée dans une lettre, la CAF a choisi des tunisiens et des égyptiens.

(PARIS, Sénégal) - La présence d'arbitres marocains sur pratiquement chaque match des Lions a fini par intriguer la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le président de la FSF, Me Augustin Senghor, par ailleurs Premier vice-président de la CAF et le ministre Abdoulaye Saydou Sow sont même montés récemment au créneau pour marquer leur étonnement. La suspicion concerne surtout le arbitre marocain qui était dans le match Sénégal -Côte d'Ivoire comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Il était assistant VAR mais n'a pas vu le penalty sénégalais. Tout récemment encore, c'est ce même arbitre qui a été désigné par la CAF pour le match o combien important entre le Sénégal et la Mauritanie à Nouatchott comptant pour les qualifications à la coupe du monde United2026.

Comme ça ne suffisait pas, il est encore désigné assistant pour siffler la rencontre Sénégal -Burkina Faso le 6 septembre prochain au stade du Président Abdoulaye Wade.

Quatre autres arbitres marocains seront encore désignés pour siffler le match Burundi -Sénégal du 9 septembre prochain à Lilongwe-Bingu National Stadium de Malawi.

Face à la récurrence des arbitres marocains à chaque match des Lions, la FSF finira par adresser à la CAF une lettre pour comprendre la situation.

En réponse, l'instance suprême du football continental procède à un changement. Exit les arbitres marocains. Ils sont remplacés par des sifflets égyptiens et tunisiens.

«Nous vous informons par la présente que pour des raisons d'ordre technique, il a été procéder à un remplacement de M.Hamza EL FARIQ EL FARIQ (Maroc) [Quatrième officiel] initialement désigné pour la rencontre sus-mentionnée (Burundi-Sénégal, Lilongwe-Bingu National Stadium au Malawi, NDLR) par Mahmoud Elbana (Égypte) [Quatrième officiel] », informe la CAF dans une note dont Sud Quotidien a obtenu copie.

Sur la deuxième missive dont nous avons reçu copie aussi, il est écrit: « Nous vous informons par la présente que pour des raisons d'ordre technique, il a été procéder au remplacement de M.Jalal JAYED (Maroc) [Arbitre], M.Lahsen AZGAOU (Maroc) [Arbitre Assistant I], M.Zakaria BRINSI (Maroc) [Arbitre Assistant II], M.Kech Chaf Mustapha (Maroc) [Quatrième officiel] initialement désigné pour la rencontre sus-mentionnée (Sénégal-Burkina Faso) par SADOK SELMI (Tunisie) [Arbitre], Khalil HASSANI (Tunisie) [Arbitre Assistant I], Wael HANNACHI (Tunisie) [Arbitre Assistant II], Amir LOUCIF (Tunisie) Quatrième officiel ».

L'attitude des responsables du football sénégalais confirme encore une fois si besoin en était l'importance d'avoir des dirigeants alertes et qui maîtrisent parfaitement les textes. On se souviendra toujours du match rejoué à Polokwane mais aussi de la qualification des Lionceaux au Mondial argentin suite à la suspension pour fraude sur l'âge de jeunes joueurs guinéens à la CAN en Tanzanie.