Sénégal: Jeux olympiques et paralympiques d'hiver et JOJ - Dakar et Milan renforcent leur partenariat

Après Paris2024, le Comité international olympique aura les yeux rives sur deux autres grandes villes en 2026. D'abord, Milan qui accueille les jeux olympiques d'hiver. Puis Dakar qui abrite les JOJ du 31 octobre au 13 novembre.

Conscients des enjeux, Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 ont décidé de renforcer leur partenariat olympique à travers un nouvel accord. C'est ainsi que le président Mamadou Diagna Ndiaye du Cnoss et celui du Coni, Giovanni Malagò ont signé une convention de collaboration le 3 août dernier à Paris.

Pour un renforcement des liens entre comités d'organisation

Cette convention de collaboration scellée par Giovanni Malago, Président de Milano Cortina 2026 et Mamadou Diagna Ndiaye, Président de Dakar 2026, s'inscrit dans la ligne de l'accord conclu à Gangwon, en janvier 2024, entre le Comité National Olympique Italien (CONI) et le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS). Elle marque une nouvelle étape dans la coopération entre les Comités d'Organisation des deux événements olympiques prévus en 2026.

Le nouvel accord s'inscrit dans la continuité des précédents accords signés pour les jeux de Lausanne 2020, Tokyo 2020, Beijing 2022 et Paris 2024 et de la volonté des deux Comités d'Organisation d'approfondir leur coopération pour la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été Dakar 2026, et ainsi, de contribuer à l'héritage olympique.

De nouvelles perspectives de coopération

Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 se joignent pour coopérer autour de projets et activités dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de Dakar 2026 et pour lesquels leurs compétences, actions et expertises s'avèrent être complémentaires.

L'objectif poursuivi par Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 est d'optimiser au mieux l'organisation et la livraison des Jeux mais aussi de renforcer la dimension Héritage, notamment à travers des partages d'expériences et de bonnes pratiques sur tous les aspects de la prépération et de l'organisation des Jeux, ainsi qu'à tarvers des actions de communication communes.

Celles-ci concernent par exemple le détachement des membres de l'équipe de Dakar 2026 auprès de Milano Cortina 2026 ou encore des programmes d'observation, pour vivre pleinement l'expérience des Jeux. Elles portent également sur des transferts d'équipements et de savoir-faires entre comités d'organisation.

Partage d'expertises et de bonnes pratiques pour une préparation et une livraison efficace et innovante des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026 et des JOJ Dakar 2026

Les Parties collaborent dans l'objectif de préparer efficacement respectivement les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026 et les JOJ Dakar 2026, à travers le partage d'expertises et de bonnes pratiques entre leurs équipes, dans le cadre d'une coopération technique.

Ces échanges porteront notamment sur l'organisation opérationnelle et la livraison des Jeux, les ressources humaines, la formation, l'héritage, la stratégie de marque, le développement durable, l'engagement/mobilisation et l'innovation.

Cette coopération technique pourrait inclure le transfert d'équipements entre les deux comités d'organisation, dans une démarche commune de promotion de l'économie circulaire et de Jeux durables.

La coopération pourra également se traduire par des échanges d'informations, l'organisation de réunions de travail, l'accueil et le partage d'expériences entre membres de Milano Cortina 2026 et de Dakar 2026 et la mise en oeuvre de projets communs.

Dans une démarche d'héritage, Milano Cortina 2026 et Dakar 2026 envisagent la possibilité d'établir des passerelles dans le domaine des ressources humaines.

Afin d'accroître l'héritage en termes d'employabilité et de renforcement des compétences, Dakar 2026 évaluera avec une attention particulière les profils des employés de Milano Cortina 2026 souhaitant rejoindre les équipes du Dakar 2026 à la fin de leur emploi au sein de Milano Cortina 2026.

Giovanni Malago, Président de Milano Cortina 2026

« Nous sommes très fiers de l'accord de collaboration qui lie désormais Milano Cortina 2026 et Dakar 2026. Le sport témoigne une fois de plus de sa capacité à relier différents pays, différents pays et cultures : un engagement concret visant à offrir un monde meilleur et plus inclusif aux nouvelles générations à travers les valeurs du sport. L'engagement de Milano Cortina et de Dakar 2026 est de laisser un héritage concret basé sur l'échange mutuel d'expériences, de bonnes pratiques et de cultures».

Mamadou Diagna Ndiaye, Président de Dakar 2026

« Après Paris, Milano Cortina 2026 constitue un bon laboratoire pour la préparation de Dakar 2026. Nous nous inscrivons dans la poursuite de l'héritage olympique, qui est déjà une réalité de longue date entre nos deux CNOs et qui va maintenant se renforcer pour la livraison d'événements spectaculaires en 2026 ».