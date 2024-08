Sénégal: Bâtiments et travaux publics - El Malick Ndiaye remet des certificats d'agrément à 17 laboratoires

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, a remis hier, jeudi 8 août 2024, au nom du Laboratoire National de Référence dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics (LNR-BTP), des certificats d'agrément à dix-sept (17) laboratoires d'essai et d'études géotechniques, informe un communiqué du ministère.

M. Ndiaye, estime que la certification permettra au LNR-BTP «de réguler et de contrôler les laboratoires d'essais», «de garantir la livraison de résultats justes et crédibles», et «d'assurer la bonne qualité d'exécution des travaux de construction». Mieux, «c'est un véritable changement de paradigme qui confère au LNR-BTP le statut d'Autorité de Régulation et de Contrôle des Laboratoires», a indiqué le ministre des Infrastructures.

Le ministre n'a pas manqué de rappeler les nombreux efforts fournis par tous les acteurs du BTP pour parvenir à la réalisation des certificats d'agrément. Selon le ministre, cet événement revêt un caractère important et «historique» dans la mesure où il «apporte une reconnaissance extérieure et indépendante de la capacité des premiers laboratoires agréés au Sénégal à réaliser leurs activités dans le respect des normes et principes validés par l'Autorité de Régulation, le LNR-BTP».

Cette initiative s'inscrit aussi dans la volonté du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, «d'améliorer la qualité des infrastructures et édifices publics et de doter le Sénégal d'infrastructures modernes, durables et accessibles à tous les segments de la population», dans le cadre du programme gouvernemental, LE PROJET, a expliqué le ministre dans le document.