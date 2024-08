Congo-Kinshasa: Plus de 50 enseignants s'imprègnent des conditions de conservation des vaccins au hub de Kinkole

Une cinquantaine d'enseignants de la province éducationnelle du Mont Amba, conduite par le Directeur provincial de l'éducation, ont visité ce jeudi 8 août le dépôt moderne de conservation des vaccins et d'autres produits médicaux de Kinkole dans la commune de la N'sele. Ils se sont imprégnés de bonnes conditions de conservation de vaccins selon les experts de la sante, a les capacités de stockage de la chaîne du froid et de disponibilité des vaccins de qualité pour tout le pays.

Dans sa note explicative, Mbungu Sandra, logisticienne de sante au Programme élargi de vaccination (PEV) a d'abord indique que le pays dispose de 9 coordinations qui repartissent les vaccins au niveau des 52 antennes correspondant aux grandes, a leur tour, approvisionnent les 519 zones de sante et 9 200 aires de sante. L'objectif étant de rendre les vaccins accessibles aux communautés, a-t-elle indique. Concernant les conditions de conservation, Mbunga Sandra a rappelé que la température reste constante grâce aux énergies électrique, solaire et thermique. Elle oscille entre 2 et 8 degrés Celsius pour certains vaccins et médicaments et entre-15 et -25 degrés pour d'autres vaccins.

La réalité sur le vaccin antipolio

Pour sa part, Astrid Nambuyi Makengo, Directeur provincial charge l'éducation a Kinshasa/Mont Amba, dit avoir amené l'équipe d'enseignants pour se rendre compte de conditions de conservation des vaccins : « Je suis très contente parce que j'ai sensibilisé sur la poliomyélite. Je suis venue avec mon équipe pour se rendre compte de la réalité du vaccin, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires autour de ce vaccin. Et aujourd'hui l'équipe s'est rendu compte que ce vaccin est réel et il est mieux conserve. Et ce n'est pas un poison qu'on donne a nos enfants. On nous a explique comment on conserve ce vaccin, et qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce vaccin soit mieux conserve et quand on injecte ca a nos enfants, que les enfants puissent acquérir réellement l'immunité pour les protéger contre la polio »

%

Une capacité unique en Afrique centrale

Le dépôt de vaccins de Kinkole a été construit en 2016. Il a une capacité de 2200 mètres cube positive et 140 mètres cube négative pour le stockage des vaccins de l'ensemble du pays. Cela fait de ce hub médical le plus important en Afrique centrale. Deux dépôts déconcentrés ont été construits à Kisangani et à Lubumbashi, dans le but de relever les défis de l'immensité du territoire national et d'accessibilité géographique.