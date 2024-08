Algérie: La ministre de la Culture et des ARTs en visite de travail à In Salah

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a effectué, jeudi, une visite de travail à la wilaya d'In Salah où elle a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur, et donné des orientations à même de promouvoir la culture dans cette région connue pour son patrimoine et ses sites archéologiques, indique vendredi un communiqué du ministère.

A l'entame de sa visite, la ministre a inspecté une exposition sur le patrimoine culturel local de la région organisée par des associations culturelles au niveau de la maison des jeunes, où elle a rencontré la société civile activant dans le domaine culturel.

Cette halte a été une occasion pour honorer les auteurs et les écrivains, présenter un don de 2000 livres aux bibliothèques et aux collectivités locales, et remettre les cartes d'artistes à nombre d'artistes de cette wilaya.

A cette occasion, la ministre a donné des instructions pour l'édition et la publication de livres de l'écrivain moudjahid Salah Eddine Mohamed, tout en annonçant la création du festival local de "Berzana" pour préserver et valoriser ce patrimoine culturel.

Mme Mouloudji a, par la suite, inspecté le site naturel géologique de la forêt pétrifié "Medjra Souf", un site géologique rare d'importance nationale et internationale reflétant les coutumes de la région de l'Ahaggar. Elle a également visité le monument historique "Casbah de Badjouda" qui est l'un des monuments les plus importants de la wilaya.

%

Dans ce contexte, la ministre a annoncé plusieurs décisions, dont l'inscription de la Casbah de Badjouda sur la liste du patrimoine national en tant que monument culturel ainsi que le lancement des travaux de sa restauration en 2025, pour 65 millions DA. Elle a également ordonné le transfert du dossier de la wilaya de Tamanrasset à la wilaya d'In Salah, selon la même source.

A cette occasion la ministre a annoncé l'inscription de la Casbah El-Arab, la Casbah de Oulad Hnini, la Casbah des almoravide (mourabitine), et la Zaouia el maa sur la liste de l'inventaire supplémentaire en prévision de leur classement au niveau national.

La ministre a également procédé, lors de cette visite, à l'inauguration d'une antenne relevant de l'Office national du Parc culturel de l'Ahaggar (In Salah), qui comprend trois (3) postes de garde à In-Ghar, Foggaret- Ezzaouia et Arak.

En outre, une convention a été signée entre le Centre nationale de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), et la direction de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar, qui a bénéficié d'un financement de 6 millions da dans le cadre du Fonds national du Patrimoine culturel, en vue de préserver le legs culturel immatériel pour les générations futures, renforcer la coopération à travers notamment l'échange d'expertises et d'informations et la sensibilisation à l'importance de la sauvegarde du patrimoine culturel traditionnel que recèle la région.

La ministre a achevé sa visite en visitant une exposition dédiée aux propriétaires locaux de manuscrits, où elle a annoncé la numérisation, au cours du mois du patrimoine de l'année 2024, de 700 manuscrits appartenant à des familles locales.

La ministre a également annoncé le lancement des démarches pour l'ouverture d'une antenne du Centre national des Manuscrits, dans la wilaya d'In Salah et l'organisation d'ateliers de formation au niveau de la bibliothèque nationale d'Algérie (BNA), au profit des associations et des chercheurs spécialisés dans le domaine de la numérisation des manuscrits, a conclu la communiqué du ministère.