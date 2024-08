Gambie: Une femme alkalo au pouvoir depuis 40 ans s'exprime

Mme Aja Fatou Danso, l'alcalo (chef de village) de Basse Kabakama, qui règne depuis 40 ans, s'est confiée au quotidien The Point, déclarant son souhait de voir davantage de femmes assumer des fonctions de leadership.

Elle a imploré ses consoeurs de se soutenir mutuellement, d'apprivoiser leurs craintes et appréhensions, d'utiliser leurs savoir-faire et connaissances, et de postuler à des postes de leadership.

Mme Aja Aja Fatou Danso, l'une des premières femmes alkalolu de Gambie, a révélé qu'elle avait été choisie par les résidents de la localité pour diriger le village suite au décès de son frère aîné, qui avait succédé à leur défunt père en tant qu'alkalo de Kabakama.

Elle se souvient que lorsqu'elle s'est portée candidate à ce poste en 1984, certains résidents du village l'ont critiquée parce qu'elle était une femme assumant une responsabilité généralement considérée comme masculine.

Elle a rappelé que sa nomination et sa sélection ont été attribuées aux rôles joués par sa famille, en particulier par son défunt frère et son père qui étaient tous deux alkalolu, ainsi qu'à ses engagements actifs au sein de la communauté.

Elle a ajouté que depuis sa sélection, les membres de la communauté se sont montrés très coopératifs avec elle et ont oeuvré au développement du village dans la paix.

Parlant de son rôle dans la sous-représentation des femmes dans la structure de prise de décision au niveau national et communautaire, elle a déclaré que le patriarcat, l'analphabétisme et les croyances socioculturelles et religieuses sont des facteurs qui continuent à militer contre l'inclusion des femmes dans l'arène politique.

Les femmes gambiennes représentent actuellement plus de 50 % de la population du pays. Pourtant, elles sont désireuses de jouer un rôle significatif dans toutes les facettes du processus politique.

