Guinée: Juillet nous a offert deux succès pour la transition

Du 5 septembre 2021 à maintenant, nous avons tous eu un point de vue bien-pensant sur le déroulé approprié de la transition militaire vers le retour à l'ordre constitutionnel.

L'organisation d'élections de la base au sommet dont les résultats permettront de rendre le pouvoir à une équipe de civils désignés par les urnes a toujours été notre attente. Les faits et actes de l'équipe du général Mamadi Doumbouya nous ont donné le sentiment de vivre un mois de juillet 2024 plein de réussites pour le régime.

A notre niveau, nous souhaitons bien voir le général Doumbouya et son équipe puiser dans le verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009 et la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution par les membres du CNT et leur président Dr Dansa Kourouma de nouvelles énergies positives et inspirantes pour remettre les pendules à l'heure afin de rendre plus lisible le processus de transition.

Nous entendons par là que les choses soient claires pour tous nos compatriotes et voisins d'ici et d'ailleurs. Nous souhaitons tous savoir si le rendez -vous de 2025 sera tenu effectivement et à quel mois et quel jour exactement. Juillet a réussi et c'est tant mieux pour nous tous.

L'institution parlementaire de la transition va proposer bientôt un projet de constitution pendant que l'institution judiciaire arbore une toge symbolisant plus que jamais respect et honneur aux yeux du commun des mortels. Et puisque l'histoire est têtue, n'oublions pas non plus que la clé de tout ce succès est la volonté politique du président de la transition. J'ai dit.