Maroc: Le soulèvement de Kénitra en 1954, un tournant majeur dans l'Histoire du Royaume (M. El Ktiri)

Kénitra — Le soulèvement de Kénitra, survenu les 7, 8 et 9 août 1954, constitue un tournant majeur dans l'Histoire du Maroc, riche en gloires et en héroïsme, illustrant la symbiose entre le Trône et le peuple dans la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance, a affirmé le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors d'un colloque scientifique organisé jeudi par le Haut-commissariat sous le thème "Soulèvement de Kénitra en 1954 contre le colonisateur: événement historique phare dans le chef-lieu du Gharb", M. El Ktiri a indiqué que la célébration de cet événement historique constitue une occasion de mettre en avant les efforts soutenus du Haut-commissariat dans la préservation et la valorisation de la mémoire nationale, ainsi que la sauvegarde du patrimoine historique et civilisationnel du Royaume, tout en veillant à transmettre ses enseignements aux générations montantes.

Kénitra avait formé un espace de prise de conscience nationale et de résistance armée pendant la période coloniale de l'Histoire du Royaume, a fait remarquer M. El Ktiri, relevant que les soulèvements et les actes de résistance qu'avaient connus la ville illustrent parfaitement l'attachement fort et indéfectible de la population locale au Glorieux Trône Alaouite.

Rappelant que les soulèvements et la résistance armée avaient éclaté dès les premières heures ayant suivi l'exil de feu SM Mohammed V le 20 août 1953, M. El Ktiri a fait observer que ces actes courageux se sont intensifiés à travers les multiples opérations menées par l'Armée de libération dans le nord et dans la partie orientale du Royaume la nuit du 1er et 2 octobre 1955.

Ce parcours de militantisme national, marqué par la symbiose entre le Trône et le peuple pour la liberté et l'indépendance, a été couronné par le retour d'exil du Père de la Nation, feu SM Mohammed V et de l'Illustre Famille Royale, a-t-il conclu.

Des universitaires et historiens ont, pour leur part, présenté des contributions scientifiques évoquant les significations symboliques et les dimensions historiques de cet évènement phare.

A l'occasion de cette rencontre, un hommage a été rendu aux anciens résistants de l'Armée de libération, en signe de reconnaissance des services qu'ils ont rendus à la patrie et des énormes sacrifices consentis pour la défense de leur pays. De même, des aides financières ont été accordées à plusieurs membres de la famille de la résistance et leurs ayants-droits.