Ile Maurice: L'artisan d'événements populaires

Reconnu pour son expertise et sa vision stratégique dans le secteur local de l'hospitalité, Ashfaq Allgoo a collaboré avec les hôtels les plus importants de l'île et des marques internationales prestigieuses telles que Red Bull, Coca-Cola et Johnnie Walker. Grâce à son expérience acquise à l'international, il a su perpétuer et faire briller la flamme du succès.

En tant que fondateur d'Adrenaline Factory, Ashfaq a marqué l'industrie par son énergie et son innovation. Il est responsable des productions de haut calibre en plein air à Maurice, que ce soit en tant que gestionnaire indépendant d'événements ou consultant pour des tiers. Sa motivation et son enthousiasme, combinés à un esprit altruiste, font de lui une figure respectée du milieu médiatique et de la communication.

En 2019, Ashfaq a propulsé Adrenaline Factory sur le devant de la scène en produisant le concert de Major Lazer, considéré comme le concert techno le plus important jamais organisé à Maurice avec une affluence de plus de 18 000 personnes au stade de Côte-d'Or.

En 2020, il co-fonde YOOO pour répondre aux besoins évolutifs du divertissement et à la demande croissante en marketing expérientiel. YOOO a produit RockNation 2020, un événement salué par les marques participantes. Ashfaq est reconnu comme l'architecte de ses créations, alliant stratégies efficaces et vision d'entreprise. À seulement 35 ans, il a déjà organisé plus de 35 événements majeurs, incluant des concerts d'artistes internationaux tels que Maître Gims, Dadju, Aya Nakamura, Major Lazer, Kalash et Walshy Fire.

Ses inspirations sont diverses. Il cite les Daft Punk et leur album Discovery comme une révélation durant son enfance, avec une admiration particulière pour leur tournée Alive 2007 et la pyramide emblématique. Il évoque également Paul Jones pour l'innovation dans l'hôtellerie de luxe et Paul Bocuse pour la gastronomie.

Les défis sont nombreux quand il s'agit d'attirer des artistes internationaux à Maurice. Toutefois, la réputation d'Ashfaq et son portefeuille client impressionnant facilitent ces négociations. Les défis techniques font également partie intégrante de son quotidien, mais il a confiance en son équipe pour les surmonter.

En dehors de son travail, Ashfaq est passionné par la cinématographie, admirant des réalisateurs comme Christopher Nolan et David Fincher. Amateur de football, il supporte Manchester United et est également un fervent joueur de jeux vidéo.

Marié à Nush Maghoo, également co-directrice d'Adrenaline Factory, et père d'une fillette de cinq ans, Anayah, Ashfaq décrit sa famille comme son univers. «Mon épouse me soutient dans tous mes projets. Elle prend en charge les détails opérationnels, le jour J, tandis que je m'occupe de tout avant l'événement.»

«Notre prochain événement est très attendu : le célèbre Indo Warehouse avec les DJ Kahani et Kunal Merchant», explique Ashfaq. Il invite également ceux qui le souhaitent à revivre les moments forts de Mauritius is the Mission. «La vidéo est disponible sur YouTube sous le titre Mauritius is the Mission - The Documentary.»

Indo-Warehouse débarque à Maurice pour une soirée électrisante au Hua Lien Club

Préparez-vous pour une nuit mémorable, le samedi 21 septembre, alors qu'Indo-Warehouse prendra d'assaut le Hua Lien Club, à Trianon, pour une soirée inoubliable aux rythmes orientaux électrisants. Après avoir conquis les États-Unis et joué à guichets fermés dans le monde entier, le duo emblématique composé de Kahani et Kunal Merchant arrive enfin à Maurice pour offrir une expérience musicale hors du commun. L'initiative de ce concert revient à Adrenaline Factory.

Indo-Warehouse, basé à New York, ne se contente pas d'être un label de musique, il est un véritable mouvement culturel. Ce projet expérientiel a su captiver les amateurs de musique à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Inde avec ses performances envoûtantes et son mélange unique de house et de techno, inspiré des traditions musicales sud asiatiques. «Le duo derrière Indo-Warehouse, Kahani et Kunal Merchant, est reconnu pour sa capacité à marier les sons contemporains aux rythmes authentiques de l'Asie du Sud, créant ainsi une expérience sonore inédite qui résonne profondément avec le public mondial. En fusionnant l'héritage culturel riche de l'Asie du Sud avec les pulsations universelles de la musique électronique, Indo-Warehouse se distingue comme une série immersive, qui transcende les frontières traditionnelles de la musique. Leurs spectacles sont bien plus que des concerts, ce sont des célébrations vibrantes de culture, de musique et de mode, offrant une expérience sensorielle complète à chaque performance», explique Ashfaq Allgoo.

La venue d'Indo-Warehouse à Maurice est l'événement très attendu de la saison. Les billets Early Bird se sont arrachés en 24 heures, témoignant de l'enthousiasme et de la demande pour ce spectacle unique. La soirée promet d'être un mélange électrisant de beats envoûtants et d'une ambiance festive, offrant une expérience musicale qui marquera les esprits. Le label est devenu l'un des noms les plus prometteurs dans le monde de la musique dance, grâce à son approche innovante et à sa capacité à toucher un public diversifié avec un son qui allie le meilleur des deux mondes : l'authenticité des rythmes sud asiatiques et la modernité de la musique électronique. Les billets pour cette soirée exceptionnelle sont disponibles exclusivement sur ticketbox.mu et au Tribeca Mall (boutique Ticketbox).

Indo-Warehouse allie le meilleur des deux mondes : l'authenticité des rythmes sud asiatiques