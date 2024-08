Congo-Kinshasa: Maghene Deba publie l'ouvrage - « Un plus à la pensée universelle »

Basé à Kinshasa, le journaliste Maghene Deba a publié, depuis une semaine, l'ouvrage intitulé : « Un plus à la pensée universelle ».

Dans ce livre de 85 pages, l'auteur fait dans sa première partie le condensé de 130 proverbes alors que la seconde partie est composée de 60 maximes, pensées et réflexions. Car, initialement, il s'agissait uniquement d'un livre des proverbes, c'est-à-dire, des énoncés relativement courts farcis de philosophie avec une explication à côté, pour chacune d'elles. Mais, n'ayant pas réussi à trouver une formulation concise et bien sentie pour chacune de ses idées. Maghene Deba a ajouté une seconde partie, regroupant alors les maximes, les pensées et réflexions. Ici, il s'agit des idées plus ou moins détaillées, une fois pour toutes.

Ainsi, quand on lit le proverbe "Ceux qui portent des cicatrices ont vaincu leurs plaies", à côté, il y a son explication : "Tous les combats de la vie laissent des marques visibles ou invisibles. Mais chaque marque révèle une épreuve à laquelle on n'a pas succombé" tandis qu'il n'y a aucune explication qui accompagne la maxime "Chaque fois que vous faites l'impasse sur les conséquences/implications futures de vos actes, vous faites l'impasse sur la vie de vos enfants ou celle des leurs".

Avant la fin de l'année 2024, Maghene Deba prévoit d'organiser un book tour à travers les 11 anciennes provinces de la RDC et prendre part aux cafés littéraires à Kinshasa pour y parler de son ouvrage. Après de premiers accords cinq libraires kinoises à savoir: Tom William's Lapidus, Maison du Savoir, Librairie de la Halle, Librairie Livres des Grands Lacs et Librairie de Rotana Hôtel vont se charger de la distribution de ce livre.

Qui est Maghene Deba ?

Basé à Kinshasa, Maghene Deba est un journaliste indépendant et consultant en relations publiques. Il a notamment collaboré ou collabore encore avec SciDev.net, VOA Afrique, CGTN Français. Depuis 2020, il a écrit et réalisé quatre documentaires sous la bannière de sa maison de production, Maghene Medias SARLU, créée cette année-là et qui est orientée vers la production des documentaires.