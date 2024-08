Congo-Kinshasa: Sénat - « Les élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale », promet Jacquemain Shabani

Le ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani rassure que les élections prévues au bureau définitif du Sénat se dérouleront en toute sécurité. Il a aussi promis le renforcement de la sécurité pendant le déroulement de cette élection, initialement prévue le samedi 10 août prochain, puis reportée à une date ultérieure.

« Nous sommes venus rassurer les responsables de deux chambres du Parlement du soutien du Gouvernement par rapport aux évènements malheureux et condamnables qui se sont déroulés ici [Palais du peuple]. Mais aussi les rassurer de l'implication du Gouvernement et de la Police nationale congolaise de sécuriser les députés nationaux et sénateurs. Ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. Il va falloir identifier les responsabilités des uns et des autres et les sanctionner pour que cela ne se répète plus en RDC », a annoncé Jacquemain Shabani.

C'était à l'issue d'une rencontre avec le président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kinduelo et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Tshilumbayi. Quant aux incidents du Palais du peuple, Jacquemain Shabani a précisé que les responsabilités seront établies et des sanctions appliquées aux auteurs des actes de vandalisme.

« Des mesures sécuritaires ont été prises. On va renforcer la sécurité pour que les sénateurs et les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. Il y aura des mesures de sécurité en termes des entrées et de contrôle qui auront accès à la plénière ».