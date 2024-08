Tunisie: « Sudan, remember us » de Hind Meddeb sélectionné au TIFF de Toronto

TUNIS/Tunisie — TUNIS,9 août (Rédaction TAP) - Le documentaire « Sudan, remember us » (Soudan, Quand les poèmes s'effondrent) de la Tunisienne Hind Meddeb fera sa première nord-américaine à la 49ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) qui se tiendra du 5 au 15 septembre, dans la ville de Toronto, au Canada.

« Sudan, remember us » est un documentaire de 76m produit en 2024. Ce film est une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar.

"Au printemps 2019, la cinéaste Hind Meddeb capture un moment jubilatoire de défi parmi les jeunes militants soudanais à Khartoum après le renversement d'une longue dictature, puis relate la répression militaire qui a suivi", peut-on lire dans le résumé publié sur le site du TIFF.

Ce film dresse le portrait d'une jeune génération soudanaise luttant pour la liberté avec ses propres paroles, poèmes et chansons, une jeunesse déterminée à renverser la dictature et à faire triompher ses rêves de liberté.

"Sudan remember me" a été récemment sélectionné à la 21ème édition des Journées des auteurs, "Giornate degli autori", sélection parallèle de la 81ème Mostra de Venise qui se tiendra du 28 août au 9 septembre 2024.

Il avait été primé à la 11ème édition de Final Cut in Venice qui est un atelier de soutien à la production de films d'Afrique et de pays arabes, organisé durant la 80e Mostra de Venise. Le projet de film avait reçu plusieurs offres de financement avec notamment une garantie de production offerte par MAD Solutions qui fera sa distribution dans le monde arabe.

Initialement reporter à France Info et pour le magazine Tracks sur Arte, Hind Meddeb a réalisé des documentaires des reportages au Maroc, en Tunisie, en Egypte et au Liban dont » Our Voices As Only Weapons » et » Paris Stalingrad » (2019), Kids on the road et Storie Vere di Palermo (2018), Get Organized ! (2016), Tunisia Clash (2015), Electro Chaabi (2013) et Au pays de Glissant (2011) et Casablanca, one way Ticket to paradise (2007).

Son film «Paris Stalingrad » avait été également sélectionné dans la section «Documentaire » de la 44ème édition du TIFF (5-15 septembre 2019). Ce film de 86mn est une production française avait également fait sa sortie internationale dans le cadre du TIFF.

Hind Meddeb a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses deux pays d'origine. De cette circulation entre les cultures et les langues, elle développe un regard singulier sur le monde. Dans ses films documentaires, elle observe toutes les formes de résistance à l'ordre établi en filmant du côté de ceux qui se révoltent.

Le TIFF a dévoilé, cette semaine, la programmation de ses sections « Docs » et « Centrepiece ». « Docs » est un volet dédié aux documentaires composé de 21 titres provenant de 24 pays avec 13 premières mondiales. « Centrepiece », une plateforme pour le cinéma international ancien et nouveau, composée de 41 titres représentant 41 pays.

Organisé chaque année au mois de septembre, le Festival international du film de Toronto est un rendez-vous cinématographique d'envergure internationale qui n'est pas compétitif. Cependant, un prix du public est souvent attribué pour les films des sections « Documentaire » et « Midnight Madness ».

Contrairement aux autres festivals internationaux accessibles uniquement aux professionnels du cinéma et aux médias, le TIFF est ouvert au public cinéphile.

D'autres prix sont aussi décernés par la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) pour des films des sections « présentations spéciales » et « Découverte ».

Le festival attribue néanmoins des prix pour les meilleurs films canadiens de la catégorie court-métrage et premier long-métrage. Depuis 2015, une section compétitive intitulée « Plateforme » est doté d'un prix attribué pour les films de réalisateurs issus du monde entier.