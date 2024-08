Sénégal: A Kédougou, Khady Diène Gaye fustige les 'lenteurs' du chantier du stade régional

La ministre de la Jeunesse, des Sport et de la Culture, Khady Diène Gaye, a dénoncé les "lenteurs" des travaux de construction du stade régional de Kédougou dont les chantiers, démarrés en 2016 et pas encore livrés, ne devaient pas dépasser 18 mois.

"Il m'a été permis de constater que les travaux du stade régional de Kédougou" ne sont pas encore achevés, alors que ce chantier démarré "en 2016, ne devait pas atteindre deux ans normalement", a déclaré la ministre lors d'une visite du site, jeudi.

Les travaux devaient "au maximum [...] durer 18 mois ferme, selon le rapport qui m'a été communiqué par [...] le gouverneur de la région de Kédougou", a souligné Khady Diène Gaye.

Après les chantiers du stade régional, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a visité ceux du stade municipal et de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté, en présence de l'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé des affaires administratives, Georges Samba Faye.

Etaient également présents, des représentants des services techniques déconcentrés, de même que le président de la Ligue régionale de football, Sadio Sissoko, ainsi que des acteurs du mouvement du championnat national populaire "navétanes".

"Il n'y a rien" au stade régional relativement aux travaux prévus pour cette infrastructure, "il n'y a que les poteaux et les fondements qui ont été entamés pour un taux d'exécution physique de 20%", alors que le rapport du gouverneur fait état d'un "taux d'exécution financière de 80%", a indiqué la ministre.

Elle explique que sa venue à Kédougou devrait lui permettre de "ne pas se tromper sur les orientations à prendre par rapport à la reprise des travaux".

Le président de la Ligue régionale de Kédougou, Sadio Cissokho, a fait observer que sur un plan général, la région de Kédougou "souffre d'un manque d'infrastructures sportives" que les populations vivent "comme une véritable injustice".

Vous avez vu de vos propres yeux, Madame la ministre, la région n'a pas d'infrastructures sportives pour le moment, nous l'avons décrié et pleuré partout dans les médias", a-t-il dit en s'adressant à Khady Diène Gaye.

Sadio Cissokho a assuré avoir également dénoncé "la lenteur des travaux" du stade régional de Kédougou, "mais malheureusement, on n'a pas été écouté par personne", a-t-il déploré.

Il a signalé que toutes les compétitions du championnat régional se jouent sur terrain vague ou au lycée technique "sans aucune sécurité".

"On joue plus de deux ans maintenant dans des terrains sans norme et sans sécurité, et surtout les activités footballistiques des navétanes sont à l'arrêt à cause du retard des travaux de construction du stade municipal", a-t-il ajouté.

"Moi, je vous dis, il n'y a pas de travaux au niveau du stade depuis deux ans", a insisté le président de la Ligue régionale de football de Kédougou, selon qui le chantier n'a pas évolué depuis cette date.