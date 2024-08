Cameroun: Décès d'Issa Hayatou, ex-président de la CAF - Retour sur une carrière marquante

Le monde du football africain est en deuil suite au décès d'Issa Hayatou, survenu le jeudi à Paris à l'âge de 77 ans. Ancien président de la Confédération africaine de football (CAF), Hayatou a marqué l'histoire du sport sur le continent africain par son long mandat et ses contributions significatives au développement du football en Afrique.

Né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, Issa Hayatou est devenu une figure emblématique du football africain grâce à son ascension au sein de la CAF, où il a exercé des responsabilités cruciales pendant près de trente ans. Sa présidence, qui a débuté en 1988, a été marquée par des réformes importantes et une vision ambitieuse pour le football africain. Sous sa direction, la CAF a connu une modernisation significative et un développement renforcé des compétitions africaines, notamment la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et la Ligue des champions de la CAF.

Hayatou a également joué un rôle déterminant dans la promotion du football féminin en Afrique, et a contribué à l'internationalisation des compétitions africaines en renforçant leur reconnaissance mondiale. Son engagement en faveur de la croissance et de la visibilité du football africain a laissé une empreinte indélébile sur le sport.

Outre ses réalisations au niveau de la CAF, Issa Hayatou a occupé divers postes de responsabilité au sein de la Fédération internationale de football association (FIFA), où il a représenté les intérêts du football africain sur la scène mondiale.

Le décès d'Issa Hayatou est une perte immense pour le football africain et international. Sa carrière exceptionnelle et son dévouement pour le sport ont inspiré de nombreux acteurs du football à travers le continent. Les hommages affluent de toutes parts, témoignant du respect et de la reconnaissance qu'il a suscités au cours de sa vie.