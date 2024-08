Cote d'Ivoire: Innovation éducative au pays - Les unités mobiles de formation, un pas vers l'avenir

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a réceptionné le premier véhicule Umf se présentant sous forme de fourgonnette ou de bus le vendredi 9 août 2024, au lycée technique d'Abidjan.

Il s'agit de bus équipés de sept (7) postes de travail fixes pouvant accueillir 14 apprenants, d'un (1) poste formateur et d'un système de projection sur écran vidéo. Ils sont également équipés d'un dispositif autonome d'énergie solaire et d'un groupe électrogène d'appoint.

Chaque fourgonnette dispose d'un espace permettant le transport de l'ensemble du matériel pédagogique et de l'outillage entreposé dans des malles, ainsi que d'un espace atelier. Elle est dotée d'une tente, de chaises et de tables pliables, d'un groupe électrogène et d'un système solaire photovoltaïque. Ainsi, elle permet de dérouler des formations en autonomie et peut constituer un dispositif de classe en plein air.

Les représentants de l'Unicef et de la Koica en Côte d'Ivoire ont souligné l'importance de ce projet. Jean François Basse de l'Unicef a mis en avant l'adaptation du véhicule pour offrir une salle de classe de formation professionnelle et technique.

« C'est une façon de rapprocher l'offre de formation des besoins sur le terrain. La formation professionnelle technique est très importante pour le développement d'un pays, mais surtout pour diversifier l'offre à laquelle bénéficient les jeunes et les adolescents. Aujourd'hui, nous avons commencé avec un véhicule et deux autres suivront rapidement pour couvrir le pays. Nous poursuivrons dans cette voie.

La formation professionnelle restera l'une de nos priorités via le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Nous accompagnons le gouvernement dans cette initiative majeure qui aidera la Côte d'Ivoire à maintenir son leadership dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et technique, à être la locomotive pour les pays francophones engagés dans de telles initiatives », a déclaré le représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

Quant au ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, il a souligné l'engagement du gouvernement à rendre la formation professionnelle accessible à tous les jeunes du pays.

« Cela s'inscrit parfaitement dans la vision de la politique du Chef de l'État qui est de rapprocher la formation professionnelle des enfants du pays. Afin que chacun puisse apprendre un métier et s'épanouir, car avoir un métier peut leur ouvrir les portes du monde du travail. L'unité mobile que nous venons d'acquérir est une salle de classe mobile qui permet à nos collaborateurs d'aller sur le terrain », a-t-il expliqué.

Kim Sang Jun de la Koica a affirmé le soutien de son organisation pour offrir aux élèves et jeunes la possibilité d'accéder à un métier. « La Koica soutient ce projet pour permettre aux élèves et jeunes de ce pays d'accéder à l'éducation par le biais d'un métier. À travers ce projet, nous souhaitons informer les élèves qui ont abandonné les études qu'il existe une opportunité offerte par le gouvernement ivoirien et ses partenaires, qu'ils peuvent saisir pour poursuivre leur éducation », a précisé le directeur-pays de la Koica en Côte d'Ivoire.

L'objectif de ce projet innovant vise à rapprocher l'offre de formation des jeunes, y compris ceux des zones reculées, et à diversifier les opportunités d'apprentissage pour les adolescents.

Il faut souligner que la mise en place de ces unités mobiles de formation marque un progrès important vers la démocratisation de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire, offrant aux jeunes la possibilité de se former et de s'épanouir dans des métiers variés avec ce premier véhicule Umf.