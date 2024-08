Angola: Engagement dans de l'égalité des sexes dans le secteur de la Communication Sociale

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, Mário Oliveira, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement du secteur à promouvoir l'égalité des sexes, afin de garantir un plus grand développement et équité dans les institutions.

Se confiant à la presse, au terme de l'audience avec la coordinatrice du Forum des femmes journalistes pour l'égalité des genres, Milena da Costa, le ministre a déclaré que le département ministériel continuerait à travailler sur la formation et la qualification des professionnels des médias, ainsi que sur la promotion de l'autonomisation des femmes dans le secteur.

A l'occasion, le gouvernant a exprimé sa satisfaction de voir que l'organisation des femmes a développé, en plus des activités de classe, un ensemble d'actions en faveur des femmes rurales, ce qui contribue à résoudre certains problèmes dans ce secteur.

À son tour, Milena da Costa a salué la rencontre, car elle a permis d'aborder, entre autres, les questions relatives à l'autonomisation des femmes liées aux médias.

D'autre part, elle a informé que les inscriptions sont en cours pour la 4ème édition du Prix Forum de Journalisme, qui bénéficiera du soutien institutionnel du ministère de tutelle.

Pour ce prix, dont le gala d'élection aura lieu en décembre prochain, deux catégories sont disponibles, notamment « Carrière » et « Meilleur reportage ».

Elle a précisé que, pour cette année, le thème du reportage sera "Le développement durable de la communauté", appelant les journalistes à participer à l'initiative.

Le Forum des femmes journalistes pour l'égalité des genres a été fondé en 2009, dans le but de mener des actions de lutte contre les violences domestiques et basées sur le genre, en plus de rechercher le respect des droits des femmes.

L'organisation rassemble des femmes journalistes des médias publics et privés.