Afrique: La TAAG fait la promotion des services au Salon international du tourisme du Mozambique

Luanda — Les services de la TAAG - Lignes Aériennes d'Angola - sont annoncés et promus lors de la Xème édition de la Foire Internationale du Tourisme du Mozambique (FIKANI 2024), inaugurée jeudi, à Maputo.

Lors de l'événement, qui se déroulera jusqu'au 11, la compagnie aérienne angolaise « détaille » les destinations touristiques de l'Angola, faisant la promotion du pays auprès des exposants et des visiteurs de différentes parties du monde.

De même, la foire constitue une opportunité pour promouvoir le hub de Luanda et la connectivité de l'entreprise à travers le continent africain et les connexions intercontinentales avec l'Europe et les Amériques, indique une note envoyée ce vendredi à l'Angop.

Le stand de l'entreprise est également conçu en mettant l'accent sur le segment du fret et du courrier, compte tenu de l'importance des échanges commerciaux intra-africains et nord-sud, où la TAAG se positionne et se présente sur le marché en tant que facilitateur.

Selon le document, la délégation angolaise a rencontré des partenaires stratégiques et collecté des données sur la dynamique du secteur touristique dans la région et les principales tendances de l'industrie. Parmi les visites au stand, se distingue celle de l'ambassadeur d'Angola au Mozambique, José Manuel.

FIKANI Mozambique est la plus grande foire du secteur touristique de ce pays, étant un événement de référence dans la région et attirant divers agents économiques et entités du sous-secteur du tourisme et des voyages.

La participation du transporteur aérien national à cet événement constitue un avantage compétitif pour les échanges de développement commercial, étant une plate-forme importante pour promouvoir l'Angola, ainsi que les routes régionales et internationales de la compagnie.

Actuellement, la TAAG propose quatre vols hebdomadaires vers Maputo, avec des départs de Luanda les mardis, jeudis, samedis et dimanches.