Angola: L'Exécutif angolais met en oeuvre des politiques de parité hommes-femmes

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif à mettre en oeuvre des politiques qui valorisent de manière adéquate le rôle des jeunes femmes dans la société.

João Lourenço a fait cette déclaration à l'ouverture de la Conférence de l'Organisation des Premières Dames pour le Développement (OPDAD) sous le thème « Éducation pour l'égalité des genres et lutte contre la violence chez les enfants et les jeunes ».

Il a souligné la nécessité de construire une société inclusive et dynamique, donnant des responsabilités aux jeunes femmes dans un cadre de parité entre les sexes.

"En offrant des opportunités égales d'apprentissage et de formation, nous fournissons aux jeunes femmes des outils qui peuvent les aider à mettre en valeur tout leur potentiel et ainsi contribuer pleinement à la construction d'une société inclusive et dynamique", a-t-il soutenu.

Le Chef de l'État a assuré que c'est là l'objectif principal de l'Exécutif angolais qui, face aux contraintes et difficultés auxquelles le pays est encore confronté, cherche à mettre en oeuvre des politiques qui valorisent de manière adéquate le rôle de la femme dans la société, en leur donnant des responsabilités dans un cadre de parité des sexes.

Le Président angolais a aussi recommandé qu'il ne puisse plus y avoir aucune forme de discrimination économique, de travail, d'accès aux services d'éducation et de santé et d'emploi.

Il a exhorté les participants à l'événement à identifier et définir conjointement les outils et les méthodologies qui pourraient contribuer à réduire les disparités, parmi lesquelles il a souligné les disparités entre les sexes, qui persistent encore dans le monde en général et sur le continent en particulier, à travers un dialogue ouvert et inclusif, qui peut contribuer à construire une vision claire et convergente sur les voies à suivre pour garantir la construction de sociétés où les femmes et les filles peuvent se sentir incluses dans des circonstances d'égalité absolue.

Le Chef de l'État comprend qu'il ne suffit pas de formuler des idées et des concepts qui peuvent être théoriquement très bien reçus, mais qui manqueraient d'applicabilité, en raison de l'absence de mécanismes et de normes qui conduisent à un changement dans les mentalités de ceux qui insistent sur offrant une résistance aux bonnes normes de comportement social.

Le Président João Lourenço a souligné que la campagne sous le thème « Nous sommes tous égaux », promue par l'Organisation des Premières dames africaines pour le développement, « nous oblige à réfléchir aux piliers sur lesquels cette grande idée sera soutenue, l'éducation étant un élément fondamental dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dès leur plus jeune âge ».

Il a considéré qu'il était important que l'éducation promeuve les valeurs de respect, d'égalité et de diversité, pour lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir des relations saines entre les personnes.

« Il est important d'agir au niveau des familles, des écoles et des communautés, afin de promouvoir en permanence parmi les jeunes, filles et garçons, la culture de non-discrimination, afin que soit éliminée l'idée absurde de la supériorité de l'homme sur la femme, ces préjugés sont presque toujours à la base de la violence physique et psychologique, des mauvais traitements moraux et d'autres abus », a-t-il souligné.