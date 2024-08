Burkina Faso: Journée internationale de la Jeunesse - Le Président Ibrahim TRAORE invite les jeunes à se départir de la lâcheté, la traitrise et l'incompétence

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé ce vendredi, le lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la Jeunesse placée sous le thème : « Intégration, sécurité, paix et développement : rôle de la jeunesse africaine ». Au cours de la rencontre, le Chef de l'Etat a partagé sa vision sur l'avenir de l'Afrique avec les jeunes venus des 13 régions du Burkina Faso et des 54 pays d'Afrique.

Face aux jeunes du Burkina et de toute l'Afrique, le Président du Faso a tenu un discours d'éveil des consciences visant à les inviter à plus d'engagement dans la lutte menée pour l'accession à une indépendance réelle de nos pays et de l'Afrique.

« La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné et utiliser l'énergie nécessaire pour changer positivement le monde », a déclaré le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Le Chef de l'Etat a appelé les jeunes à bannir la lâcheté, la traitrise et l'incompétence. Il a démontré comment l'impérialisme exploite ces trois vices pour asservir des dirigeants africains dans l'optique d'exploiter les richesses de leur pays. « Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient esclave. Nos ancêtres n'ont pas été lâches (...) Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur », a fait savoir le Président du Faso.

%

Selon le Capitaine Ibrahim TRAORE, la lâcheté conduit à la traitrise et il faut la bannir de nos habitudes. « Des Africains ont été traitres pour que la traite négrière réussisse. C'est parce que des Africains ont été traitres que la colonisation a pu tenir en Afrique », a martelé le Chef de l'Etat qui a illustré ses propos par des exemples en lien avec des faits historiques. Il a cité les cas de Patrice LUMUMBA en République Démocratique du Congo, de Victor Biaka BODA en Côte d'Ivoire, tous deux victimes de traitrise dans leur combat contre l'impérialisme.

« Les incompétents ont beaucoup de place aux côtés de l'impérialisme. Ils peuvent plomber le développement d'un pays, vous amener à douter de vous-mêmes », a souligné le président TRAORE au sujet de ce troisième vice. Aussi, a-t- il appelé les jeunes à toujours se cultiver et à avoir soif de connaissance : « Cherchons la connaissance ; la jeunesse, c'est l'époque durant laquelle il faut exploiter son temps à bon escient », a-t-il rappelé avant d'exhorter les jeunes à cultiver le discernement dans la consommation de l'information émanant de certains médias notamment ceux au service de l'impérialisme.

En rappelant le lien fort entre intégration, sécurité et développement, le Président du Faso a déploré le manque de solidarité de l'Union africaine vis-à-vis des pays en guerre comme l'Éthiopie, le Congo, le Soudan et les pays du Sahel, victimes du terrorisme international. « L'Union n'est pas juste un mot, mais un symbole. Nous jeunes, devons apprendre de cette situation pour nous unir et faire de l'intégration une réalité », a indiqué le Capitaine Ibrahim TRAORE à la jeunesse africaine.

Pour les jeunes, le Président du Faso est un leader qui inspire par son exemplarité et son patriotisme ; il est porteur d'un réel espoir pour la génération actuelle. Prenant la parole au nom de tous les jeunes du Burkina Faso et d'Afrique, le président de l'Union panafricaine de la Jeunesse, par ailleurs président du Conseil national de la Jeunesse, Moumouni DIALLA a appelé les jeunes à l'union, à la solidarité et à faire chemin avec le Président du Faso pour la libération totale du continent africain. Dans la même veine, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland SOMDA a indiqué que les jeunes sont les artisans de l'unité et de la coopération entre les nations, tout en les invitant à travailler ensemble pour une Afrique libre et forte.