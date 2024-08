Sénégal: Plus de 300 centres d'état civil interconnectés pour faciliter l'enregistrement et la recherche d'actes

Ziguinchor — Plus de 300 centres d'état civil du Sénégal sont interconnectés pour faciliter l'enregistrement ou la recherche d'actes d'état civil, a informé, vendredi, à Ziguinchor, le directeur général de l'agence nationale de l'état civil, Aliou Ousmane Sall.

"Aujourd'hui dans le cadre du programme nekkal, nous avons numérisé et indexé 20 millions d'actes d'état civil des sénégalais. Et, nous avons interconnecté plus de 300 centres pour faciliter l'enregistrement et la recherche d'actes", a-il-déclaré.

Aliou Ousmane Sall participait à un atelier de formation de deux jours sur l'importance de l'enregistrement des pièces d'état civil à l'intention des auxiliaires d'état civil, des acteurs de la santé et de l'éducation et des religieux et des élus territoriaux de la région de Ziguinchor.

Le programme "nekkal", lancé le 7 mai 2021 pour une durée de 42 mois, est financé par l'Union européenne à hauteur de 18 milliards de francs CFA.

Son objectif est de contribuer à améliorer le système d'enregistrement des faits d'état civil et de production régulière des statistiques vitales, avec la numérisation des registres d'état civil.

"Nous avons engagé un vaste chantier de modernisation de l'état civil avec la numérisation. Aujourd'hui, avec le programme nekkal, ces trois-cent centres d'état civil sont équipés en matériel informatique de dernière génération", a relevé M. Sall.

Aujourd'hui, a-t-il fait valoir, "dans le cadre de la modernisation de l'administration, nous avons fait un bon en avant".

"Nous avons envoyé des équipes dans tout le pays. Nous avons formé plus de 1000 personnes en deux ans sur l'utilisation de l'application nekkal, sur les fonctionnalités, sur comment enregistrer l'acte de naissance et comment le délivrer et sur les processus de validation", a fait savoir Aliou Ousmane Sall.

Selon lui, "le Sénégal a aujourd'hui connu des avancées significatives dans le processus de modernisation de l'état civil".

Il souligne que plus de dix-neuf communes de la Casamance sont, à ce jour, équipées en matériel informatique.

"Après l'interconnexion des centres d'état civil, nous allons vers la plateforme des usagers qui permettra à chaque Sénégalais d'avoir son acte de naissance sans se déplacer", a annoncé le directeur général de l'agence nationale de l'état civil.

Il a expliqué que cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les acteurs sur les processus d'enregistrement des pièces d'état civil : naissance, mariage et décès.

"Nous avons discuté avec les participants sur comment faire pour avoir l'enregistrement universel avec le rapprochement auprès des structures de santé", a-t-il ajouté.

La commune de Ziguinchor va accueillir, ce samedi, la cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition de la semaine nationale de l'état civil.

Cette manifestation sera présidée par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana.