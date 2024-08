Angola: La lutte contre la pauvreté améliore la vie des communautés

Malanje (Angola) — La mise en oeuvre du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté améliore la qualité de vie de nombreuses familles des communautés de Malanje, à travers la promotion de l'agriculture, de la reproduction animale, la distribution de kits professionnels et d'autres actions prévues.

Le Programme susmentionné comprend également d'autres secteurs d'intervention tels que la construction de porcheries, d'enclos ainsi que de bassins de pisciculture dans toutes les municipalités.

C'est ce qu'a informé ce vendredi, le gouverneur provincial, Marcos Nhunga, à l'ouverture du Xe Forum des Municipalités et Villes d'Angola (FMCA), que Malanje abrite, soulignant que dans les prochains jours, le projet de développement agricole débutera, avec un accent sur l'installation d'incubateurs pour la production et la distribution de poulets à la population.

Il a souligné que l'agriculture continue d'être l'axe principal de gouvernance dans la province, c'est pourquoi certaines familles bénéficient d'un hectare de terre mécanisée et de produits à cultiver.

La construction de petits réseaux d'eau fait également partie du plan, dont les résultats sont satisfaisants, de nombreuses communautés ne consommant plus d'eau insalubre.

"À cela s'ajoutent les soins de santé primaires, la formation professionnelle des jeunes, la réhabilitation des infrastructures sociales, principalement dans les communes", a-t-il indiqué, indiquant qu'en termes de travaux, le gouvernement est préoccupé par l'arrêt de la construction de la Maison de la Jeunesse et du dessablage de la rivière Malanje.

%

D'autre part, Marcos Nhunga a pointé le problème des ravins et de la dégradation des routes dans certaines municipalités, dont l'intervention est de portée centrale, sollicitant à l'Exécutif de les résoudre, afin d'assurer la libre circulation des personnes et des biens.

Relativamente ao Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), foram construídos dois Hospitais Municipais, quatro Centros de Saúde do tipo A e um Centro Municipal Materno-Infantil, bem como 20 escolas do ensino primário e secundário em várias localidades, que perfazem 223 Salas de aula que albergarão 19 mil 520 alunos, neste ano lectivo.

Dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalité (PIIM), deux Hôpitaux Municipaux, quatre Centres de Santé de type A et un Centre Municipal Mère-Enfant ont été construits, ainsi que 20 écoles primaires et secondaires dans diverses localités, totalisant 223 salles de classe qui accueilleront 19 520 élèves cette année académique.

Il a estimé que le PIIM avance lentement, avec de nombreux travaux arrêtés, et sur les 133 projets sous responsabilité locale, seulement 56 ont été achevés, de l'ordre de 42,1% de l'exécution physique.

Quant au secteur de la santé dans la province, le gouverneur a souligné qu'il y avait des améliorations dans la prise en charge des patients et l'acquisition de médicaments pour toutes les unités sanitaires, mais il a regretté l'état actuel de l'Hôpital général, dont l'infrastructure nécessite la réhabilitation et de nouveaux équipements dans la salle d'opération, les urgences et d'autres secteurs.

Le Forum des Municipalité et Villes de Malanje, qui se clôture à la fin de la journée, est dirigé par le Ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, et aborde, entre autres questions, les résultats du PIIM, du Programme de Lutte contre la Pauvreté et de KWENDA.

Sous le thème "La vie se fait dans les municipalités", l'événement vise à promouvoir et stimuler le développement communautaire du pays et comprend la participation des administrateurs des 164 municipalités de l'Angola, des gouverneurs provinciaux et des ministres.