Angola: La vice-présidente dirige la réunion de la CI-PNFQ

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, préside lundi, à Luanda, la 2ème session ordinaire de la Commission interministérielle pour la mise en oeuvre du Plan national de formation du personnel (CI-PNFQ).

Selon un communiqué envoyé à l'ANGOP, la CI-PNFQ est chargée d'assurer la coordination et de dynamiser la coopération entre les différentes institutions compétentes en matière d'éducation, d'enseignement et de formation du personnel, et de gérer l'analyse, le système de suivi, l'évaluation et la présentation des résultats de la mise en oeuvre de ce plan.

La commission est également chargée de favoriser la coordination des politiques d'éducation, de science, de qualification et de formation professionnelle avec celles relatives à l'inclusion sociale et au travail, en proposant et en approuvant l'allocation des ressources financières, matérielles et technologiques nécessaires à la bonne mise en oeuvre du PNFQ.

Il doit également créer un système intégré d'information et de gestion de l'offre d'éducation et de formation, ainsi qu'aligner sa mise en oeuvre sur les autres objectifs stratégiques contenus dans le Plan national de développement (PDN) 2023-2027.

La CI-PNFQ comprend les ministres de l'Économie, du Plan, de l'Administration territoriale, de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, et les secrétaires aux Affaires économiques et sociales du Président de la République, ainsi que le directeur du bureau du personnel de la même entité.