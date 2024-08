Angola: Le café angolais avec des possibilités d'atteindre le marché russe

Luanda — Le processus d'exportation du café angolais vers la Russie est en phase de négociation, à travers Novagrolíder, une des entreprises leaders dans la production agricole en Angola, qui exporte déjà ce produit au Portugal, en Espagne, en Italie et en Turquie, selon José Macedo, partenaire -gérant de cette société.

Se confiant vendredi à l'Angop, l'homme d'affaires a confirmé que des contacts étaient en cours pour réussir à élargir la vente du café produit dans la municipalité de Quibala (Cuanza-Sul) sur le marché russe.

"Nous avons deux conteneurs en préparation, avec la possibilité d'être exportés vers le marché russe, en profitant de la rareté de ce produit sur le marché international, en raison de la faible production mondiale", a-t-il souligné.

Sans avancer ni la date ni la quantité du produit à exporter, il a ajouté que l'entreprise envisage également d'entrer sur le marché sud-africain et zimbabwéen, après avoir atteint le marché italien cette année et celui de Turquie à la fin de l'année dernière.

Selon José Macedo, avec l'entrée du café angolais sur le marché russe, Novagrolíder espère renforcer de plus en plus sa position de leader dans l'exportation du café "Made in Angola", en contribuant au développement économique du pays et en promouvant l'excellence des produits angolais sur la scène mondiale.

Il a affirmé que, malgré les défis climatiques, l'entreprise reste attachée à la qualité et à l'expansion de ses exportations, apportant le "goût authentique du café angolais" vers de nouveaux marchés à travers le monde.

Actuellement, a-t-il dit, la récolte de café dans les fermes de Quibala est en cours et a déjà atteint la barre des 200 tonnes.

Outre le café, les produits « Made in Angola » de Novagrolíder sont consommés au Portugal, en Espagne, en Italie et en France.

Avec près de 4 000 travailleurs dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'industrie, l'entreprise produit plus de 60 000 tonnes de fruits par an, les bananes étant le principal produit d'exportation. On y cultive également de la mangue, du melon, de la pastèque, de l'ananas, de la papaye, du fruit de la passion et de la goyave.

La ferme Novagrolíder fait partie de GrupoLíder, une entreprise de droit angolais qui développe des activités dans divers secteurs de l'économie nationale.