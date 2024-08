Afrique: La première dame salue l'effort collectif pour promouvoir l'égalité des sexes en Afrique

Luanda — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a déclaré vendredi à Luanda que la campagne "Nous sommes tous égaux" est un effort collectif pour promouvoir l'égalité des sexes et réduire les inégalités sur le continent.

Ana Dias Lourenço s'exprimait lors de l'ouverture de la Conférence de l'Organisation des Premières Dames pour le Développement (OPDAD), en présence du Président de la République, João Lourenço.

Selon la première dame, la campagne "Nous sommes tous égaux" est axée sur quatre piliers principaux, à savoir la santé, la violence fondée sur le genre, l'éducation et l'autonomisation économique.

Chacun de ces piliers, a-t-elle dit, rassemble les dirigeants et les communautés locales pour qu'ils agissent sur des questions cruciales qui mettent en péril le développement des pays.

En Angola, selon Ana Dias Lourenço, l'initiative met l'accent sur l'éducation en tant que priorité pour l'autonomisation des femmes, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, la protection des enfants, la garantie d'une société plus juste et plus équitable pour le bien-être de toutes les femmes et de tous les hommes, en particulier des filles et des garçons.

"La violence des enfants et des adolescents est un problème social qui touche de manière disproportionnée les femmes, les filles et les garçons, ayant un impact sur tous les aspects de leur vie et compromettant leurs droits fondamentaux, leur santé physique et mentale, leur liberté financière et les empêchant de s'épanouir pleinement et d'être heureux", a-t-elle souligné.

En ce sens, Ana Dias Lourenço a appelé les dirigeants communautaires, les chefs religieux, les institutions publiques et privées, les jeunes et la société civile à se rallier à la cause, en contribuant à promouvoir l'égalité des sexes et à éliminer la violence des enfants et des jeunes dans le pays.

Elle a déclaré qu'en plus d'être une réponse à ces défis, la campagne est également une déclaration d'engagement collectif de l'Organisation pour le développement des femmes africaines pour construire un avenir plus juste, plus égalitaire et plus sûr pour tous.

La première dame a exprimé son intention de travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, les églises, les écoles, les universités, les institutions publiques et privées, les médias et les communautés locales pour s'assurer que cette campagne ait un impact durable et transformateur.