Ile Maurice: Une finale inédite et inclusive au Château de Labourdonnais

L'organisation Crowns of Mauritius a le plaisir de vous inviter à la grande finale du concours national Miss Univers Maurice 2024. Le prestigieux événement aura lieu le samedi 10 août au Château de Labourdonnais, un lieu historique et majestueux qui promet une soirée inoubliable. La grande finale débutera à 18 heures et se terminera à 21 h 30. Elle comprendra un spectacle en direct et un show de drones par Honor, promettant une expérience visuelle spectaculaire.

Vandana Jeetah, ancienne reine de beauté, a repris la franchise de Miss Universe Mauritius, et, depuis deux mois, elle a lancé une nouvelle édition du concours, marquée par une ouverture et une inclusion sans précédent. En effet, parmi les 15 candidates en lice, on retrouve des mamans, des jeunes femmes et une personne transgenre, sans critère d'âge.

Cette évolution s'inscrit dans la lignée de l'organisation internationale Miss Univers, qui a modifié ses règles en 2023 pour inclure les mères et les femmes mariées, auparavant exclues de la compétition. Les billets pour cet événement sont en vente sur ticketclub.mu.

Voici les 15 demi-finalistes qui se préparent à briller sur scène :

Larisha Soomaroo, 26 ans, de Medine-Camp-de-Masque, est diplômée en gestion hôtelière internationale et entrepreneure dans l'industrie événementielle. Finaliste sans-abri et les enfants défavorisés. Elle est aussi secrétaire de la fédération de muay-thaï de Maurice.

%

Lauraniere Petit, 25 ans, de Terre-Rouge, est passionnée de muay-thaï et d'art, utilisant ces passions pour exprimer ses émotions et se sentir confiante.

Jeanny Michelle Karla Fanfan, 38 ans, de Terre-Rouge, est la première transgenre à travailler dans le secteur financier à Maurice et aspirante hôtesse de l'air. Elle est une militante pour les droits LGBTQIA+, et est passionnée par la mode et les voyages

Shiksha Devi Matabadul, 32 ans, de Flacq, est spécialiste en soins d'urgence, actrice et mannequin. Ancienne «Miss International Mauritius 2014», elle enseigne le support vital de base et milite pour des compétences de sauvetage accessibles à tous.

Marie Caroline Lovena Rachel Tatyana Paul, 20 ans, de Souillac, mauricienne, de lecture et de football. Elle est déterminée à réaliser son rêve d'enfance.

Yeshna Poonita Fagooah, 26 ans, de Quatre-Bornes, est employée à la State Bank of Mauritius. Elle est passionnée par la photographie, la poésie et aspire à devenir journaliste.

Sephora Vieillesse, 22 ans, de Port-Louis, est instructrice de zumba et leader d'une équipe de coachs fitness. Elle est passionnée.

Monishka Trishty Madhewoo, 21 ans, de Khoyratty, est en droit et justice pénale. Elle est gestionnaire des médias sociaux sur TikTok, créatrice de contenu humoristique, et passionnée par l'éducation des valeurs et de la discipline.

Savannah Desvaux de Marigny, 22 ans, de Curepipe, est créatrice de contenu, modèle free-lance et fondatrice de la marque Borderline. Elle est inspirée par sa mère.

Tania Rene, 26 ans, de Quatre-Bornes, est gestionnaire de projet et mannequin depuis dix ans. Elle est passionnée de culture japonaise et d'anime.

Yoshita Hindraz, 23 ans, de Vallée-des-Prêtres, est passionnée par les animaux, la danse et la photographie.

Emily Bauluck, 33 ans, de Mahébourg, est mère et instructrice. Elle défend l'«empowerment» des femmes et la résilience.

Smiti Ramchurn, 24 ans, de Phoenix, est étudiante en MSc d'économie comportementale et passionnée de pâtisserie française.

Léa Ferhat-Huckel, 18 ans, de Tamarin, est modèle free-lance et coordinatrice d'événements. qui a participé à «Miss Univers».

Marie Laura Acanthe, 21 ans, de Rose-Hill, est assistante de vente avec des rêves de devenir hôtesse de l'air. Elle est passionnée par la randonnée, le camping et le bénévolat.