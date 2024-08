Ile Maurice: Réaction de Business Mauritius

Suite à l'annonce des divers augmentations dans le secteur privé Business Mauritius a émis un communiqué. Ci dessous l'intégralité du communiqué:

Les annonces faites cet après-midi par les Ministres des finances et du travail paraissent à première vue conséquentes pour la communauté des affaires. On indique du côté de Business Mauritius que ces mesures doivent d'être étudiées en plus de profondeur pour pouvoir en mesurer l'impact et les implications. Parmi les clarifications requises, on demande entre autres à mieux comprendre les règlements et les recommandations précises, ainsi que des études d'impact.

Si l'association patronale estime qu'il est effectivement important de revoir la méthodologie pour la détermination des salaires, elle fait aussi comprendre qu'il faut prendre en compte le niveau de développement afin de pouvoir élaborer une méthodologie adaptée.

Plus loin, bien qu'elle reconnaît que des mesures de soutien seront disponibles, elle souligne que celles-ci seront temporaires et que des solutions à long terme sont nécessaires pour assurer la viabilité des entreprises. Elle dit aussi comprendre que les augmentations déjà effectués à partir de janvier 2024 compteront vers la nouvelle augmentation imposée.

Quant à la décision de compter l'augmentation à partir de juillet 2024, les opérateurs de tous les secteurs affirment que cela rajoute un coût soudain et non-prévu dans leurs budgets - et cela de manière immédiate, ce qui représente un défi énorme pour beaucoup d'entreprises, surtout les PME. Il est essentiel de préciser que les salaires minimums pour les diplômés doivent être alignés sur les qualifications requises pour les postes afin d'éviter des distorsions sur le marché du travail.

Commentant sur la proposition d'une réforme des droits des travailleurs, Business Mauritius affirme que la communauté des affaires est alignée au gouvernement quant à la nécessité de cette réforme, mais qu'il faut aussi pouvoir équilibrer la justice sociale avec la santé d'une économie de marché. La productivité et la valeur ajoutées, avance-t-on, sont des variables qu'il faut impérativement inclure dans l'équation de la détermination des salaires. «Les salaires ne doivent pas être pris comme un enjeu politique. La main d'œuvre est au cœur même des fondamentaux macroéconomiques et il faut impérativement qu'elle soit prise comme telle.

Business Mauritius reste ouvert au dialogue avec le gouvernement afin de trouver des solutions équilibrées qui tiennent compte des réalités économiques et sociales.