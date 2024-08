Ethiopie: La réforme macroéconomique du pays transformera l'économie stagnante, selon un investisseur indien

<strong>Addis Ababa — La politique de réforme macroéconomique de l'Éthiopie débloquera et transformera fondamentalement l'économie stagnante, a déclaré le PDG d'Ethiopian Steel PLC, Bhavesh Chandaria.

Le directeur général, qui possède une riche expérience de l'Afrique, a déclaré que les années de régime de contrôle économique restrictif en Éthiopie n'ont pas été payantes pour l'Éthiopie.

Ces décennies n'ayant pas permis d'améliorer l'économie, le pays s'est lancé dans une politique de réforme macroéconomique qui est en cours de mise en oeuvre.

À l'instar de nombreux économistes, M. Chandaria a décrit la réforme comme un changement révolutionnaire et transformationnel qui stimulerait l'économie stagnante de l'Éthiopie en s'attaquant à des problèmes économiques structurels profondément enracinés, notamment les distorsions de change et les déséquilibres macroéconomiques.

"Cette réforme est révolutionnaire. Elle a attiré l'attention et tous mes amis et investisseurs internationaux m'appellent depuis la semaine dernière pour savoir ce qu'il en est réellement. J'ai trouvé qu'elle était complète, holistique et qu'elle permettait d'intégrer les entreprises. Les entreprises ne peuvent pas demander mieux", a-t-il déclaré.

Plus important encore, le PDG a noté que la réforme débloquerait et transformerait l'économie du marché des vendeurs où les acheteurs et les clients souffrent.

Selon lui, les consommateurs de l'économie éthiopienne ont souffert des coûts élevés, des longues périodes d'attente, du manque de choix et de l'absence d'un marché équitable et efficace et d'un marché d'acheteurs.

La réforme éliminera l'avantage d'opportunité et de pouvoir indûment accordé aux commerçants par certains intermédiaires comme les banques et les monopoles, a-t-il ajouté.

En outre, la réforme macroéconomique stimulera fondamentalement l'investissement étranger direct (IED) dans le pays, a souligné M. Chandaria.

La réforme offre également la possibilité de renforcer les capacités de production des fabricants, qui souffrent de sous-capacités.

"Nous ne pouvons donc pas nous retrouver dans une situation où les fabricants souffrent d'un manque de capacité. Lorsque l'industrie manufacturière se développera, il y aura de la valeur ajoutée, de la numérisation et des emplois seront créés. ....... Cela galvanisera également la campagne nationale Made in Ethiopia. Et

Et lorsque les produits sont fabriqués en Éthiopie, les avantages qui en découlent profitent définitivement à la population."

Interrogé sur l'impact de la réforme sur l'inflation, M. Chandaria a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures considérables pour relever les défis avant de lancer les réformes FX qui affecteraient les groupes à faibles revenus de la société pendant la transition.

"Environ un tiers des dépenses des personnes pauvres est pris en charge, et le gouvernement décidera et contrôlera l'augmentation. C'est donc un travail bien fait. Dans cette réforme, il est prévu que le carburant, les engrais, les huiles comestibles et les denrées alimentaires bénéficient d'une sorte de soutien de la part des agences mondiales et du gouvernement.

Le pays doit essayer les nouvelles choses qui ouvrent l'économie, car l'inflation en Éthiopie était déjà supérieure à 25 ou 30 %, a-t-il souligné.

"Nous avons essayé le statu quo, ce qui nous a conduits à cette situation. Les régimes restrictifs de contrôle de l'économie n'ont pas porté leurs fruits".

Par conséquent, "ce dont l'Éthiopie a besoin aujourd'hui, c'est d'optimisme. L'optimisme des médias, des penseurs, des commerçants, des syndicats, des professionnels et des investisseurs comme nous".

Le PDG s'est dit convaincu que les choses pourraient empirer un peu avant de s'améliorer.

"Je pense que tout changement nécessite 1 000 jours et qu'un effet de hockey entrera en jeu avant que les choses ne s'améliorent. Elles s'aggravent un peu, puis reviennent à la normale. Nous devons donc naviguer.

Enfin, M. Chandaria a souligné que la mise en oeuvre de la réforme macroéconomique nécessitait l'engagement des parties prenantes, des plans de mise en oeuvre solides ainsi que des pratiques de gestion du changement.