Congo-Brazzaville: Droits humains - Un appel à la solidarité pour la promotion et la protection des autochtones

Dans la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année, le ministre en charge de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a exhorté la société civile et les partenaires au développement à la solidarité pour une meilleure promotion et une protection des autochtones.

« La protection des droits des peuples autochtones en situation d'isolation volontaire ou de contact initial » est le thème sur lequel a été célébrée la Journée internationale des peuples autochtones cette année. Dans la déclaration du gouvernement y relative, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a reconnu qu'en dépit des progrès réalisés par le Congo en matière de promotion et de protection des droits de cette couche de la population, il y a encore des défis à relever.

Ainsi, le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga a appelé à un engagement collectif et durable. La société civile, les partenaires au développement qui appuient le gouvernement dans la mise en oeuvre de ses politiques en faveur de cette couche sociale devraient s'engager davantage. « Ensemble engageons-nous à mettre en oeuvre, de façon effective la loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits de la population autochtone et ses décrets d'application en vue de l'édification d'une société plus inclusive et juste dans la prise en compte et le respect de l'autre », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, rappelé que plusieurs initiatives sont prises en faveur des autochtones dans divers domaines. La sécurisation des droits fonciers et coutumiers, l'organisation des sessions de renforcement des capacités des jeunes autochtones dans le cadre des activités génératrices de revenus et des métiers, l'identification des bénéficiaires autochtones dans le cadre du projet "Mécanisme spécial de dons à la population autochtone", la traduction en langues autochtones de la loi portant promotion et protection de leurs droits.

« Le gouvernement a également pris des dispositions pour la consultation et la participation de la population autochtone à la mise en oeuvre des projets ou programmes de développement socio-économique ayant des impacts sur son mode de vie et ses ressources », a fait savoir le ministre, en faisant constater que de plus en plus de jeunes autochtones sont intégrés dans la fonction publique et des sociétés privées.