Guinée: Cas Foniké Menguè et Cie - Après les forces vives, la dynamique de la société civile guinéenne projette une manifestation

La dynamique des organisations de la société civile guinéenne a dans une déclaration appelé les citoyens de Conakry à une "mobilisation historique" pour une manifestation à Conakry le 13 août 2024. Elle invite également le peuple à répondre à l'appel à la journée ville morte des forces vives de Guinée le 12 août prochain.

Nous vous proposons l'intégralité de cette déclaration. Lisez:

"La Dynamique des Organisations de la Société Civile Guinéenne appelle le vaillant peuple de Guinée à une mobilisation historique pour la manifestation à Conakry, le Mardi 13 Août 2024 de 09H à 16H selon l'itinéraire suivant :

Conakry: Rond-point de la Tannerie-Gbessia-Kenien-Madina-Stade du 28 Septembre

Nos revendications sont les suivantes :

1- La libération immédiate de nos camarades Foniké Menguè, Billo Hadjass Bah, Mamadou Ramadane Diallo, Korka Diallo et Amadou Diallo;

2- La libération des médias;

3- L'amélioration des conditions de vie des guinéens notamment la desserte en électricité et la baisse des prix des denrées de premières nécessités;

4- Le retour à l'ordre constitutionnel conformément aux engagements du CNRD.

%

Nous informons l'opinion publique Nationale et Internationale que nos Camarades Mamadou Ramadan Diallo, Amadou Diallo et Korka Diallo sont détenus à la maison centrale et attendent leurs procès les jours à venir.

Pour le cas de nos camarades Foniké Menguè et Billo Hadjass Bah, nous avons encore des inquiétudes et demandons une communication du CNRD et du Gouvernement sur leur état. Le CNRD est le seul responsable de la vie et de la survie de nos Camarades.

C'est pourquoi nous appelons le vaillant peuple de Guinée à se joindre à nous pour une grande mobilisation jusqu'à la satisfaction de nos revendications.

Nous appelons également le peuple de Guinée à soutenir le mot d'ordre de la journée ville morte lancé par les Forces vives de Guinée, prévu le Lundi 12 Août 2024".