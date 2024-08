Sénégal: Signature d'un protocole pour la transition vers un développement industriel inclusif durable par l'économie sociale et solidaire

Diamniadio — Le ministre de la Microfinance, et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione et son collègue de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop ont signé vendredi après-midi à Diamniadio, un Protocole pour la transition vers un développement industriel inclusif durable par l'économie sociale et solidaire (DIID/ESS).

"Le document que nous avons signé (...) sera le point de départ d'un développement industriel dont les fruits seront plus équitablement partagés entre les entrepreneurs-travailleurs par le biais de la sociabilité et de la solidarité véhiculées par l'économie sociale et solidaire", a déclaré le ministre de la Microfinance, et de l'Economie sociale et solidaire.

Intervenant lors de la cérémonie de signature, organisée à la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, Alioune Dione a ajouté : "notre joie vient du fait que ces deux ministères sont intimement liés à la promotion du développement humain inclusif et durable".

"La mise en oeuvre de ce présent protocole requiert également des consultations continues, des coalitions stratégiques et des partenariats diversifiés, aussi bien au niveau central qu'au niveau des entités décentralisées", a pour sa part indiqué Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce.

Il a assuré que l'efficacité et l'opérationnalisation de ce protocole "nécessitent plus de concertation, plus de synergie et plus de complémentarité" entre les points focaux et la commission technique conjointe entre les deux ministères à installer très prochainement".

"Réussir la transition vers une modernisation du commerce et un développement industriel endogène et inclusif par l'économie sociale et solidaire, est bien possible et constitue une innovante manière de cofinancement de projets cibles au profit des jeunes et des femmes", a-t-il expliqué.

Selon lui, les actions conjointes qui seront entreprises dans ce cadre permettront de mutualiser leurs forces autour d'enjeux qui, a-t-il précisé, "ne peuvent plus être ni différés, encore moins envisagés avec les recettes inopérantes du passé".