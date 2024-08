Congo-Kinshasa: Le Gouvernement supprime les taxes sur la farine de maïs

Au cours du conseil des ministres du vendredi 9 août, le Gouvernement a adopté une série de mesures visant à lutter contre la vie chère en RDC. Il s'agit notamment des taxes et redevances sur le maïs, qui constitue la base de l'alimentation de la majorité des Congolais.

Les mesures fiscales et parafiscales adoptées « portent notamment sur la suppression de tous droits, taxes et redevances sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de vingt-quatre actes, dont certains sont supprimés, d'autres sont réduits de 5%, 25% et 50% ».

S'agissant de la régulation du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix, le Gouvernement Suminwa décide d'« évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours ayant traversé les frontières, relever les prix en vigueur avant la mise en oeuvre des mesures, contrôler le taux de change appliqué par les gros importateurs et distributeurs ».

Barrières illicites

Une autre décision porte sur la suppression des barrières illicites, qui impactent sur les prix des biens de première nécessité, ainsi que l'imposition des sanctions aux personnes qui sont à la base de la création de ces barrières.

Pour atteindre les résultats escomptés afin de soulager les congolais frappés par la vie chère et qui ont du mal à nouer les deux bouts du mois, il a été décidé que le ministre de la Justice , Constant Mutamba, devrait être mis à contribution, notamment pour dialoguer avec les importateurs sur le terrain, mais aussi pour contrôler si toutes les mesures prises par le Gouvernement, notamment la baisse des prix sur le marché est strictement appliqué par tous dès leur entrée en vigueur.

Depuis quelques temps, les prix de plusieurs produits ont flambé en RDC, perturbant ainsi le panier de la ménagère.