Madagascar: Climate HackLab - Lancement de l'édition 2024

L'initiative en est actuellement à sa troisième année. L'édition 2024 entend être un autre succès.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les amoureux de l'environnement. L'agence des Nations Unies pour la sexualité et la reproduction (UNFPA), vient d'annoncer le lancement de la prochaine édition de sa série HackLab, axée sur le changement climatique dans le cadre du Projet Résilient Futures.

L'édition de 2024 vise trois principaux objectifs, à savoir : renforcer la résilience en soutenant le développement de solutions permettant aux communautés de faire face aux chocs liés au climat et de s'en remettre. Le HackLab a également comme objectif de promouvoir l'équité entre les sexes.

Pour ce faire, l'event veut mettre les femmes et les filles en avant dans les efforts d'innovation et de résilience face au climat. Outre ces objectifs, l'édition se donne comme ambition d'améliorer la collaboration en favorisant les partenariats entre jeunes innovateurs, communautés locales et parties prenantes. L'idée étant de co-créer des solutions climatiques impactantes.

Innovation. Pour l'organisme onusien initiateur de ce HackLab, « toute idée ou solution innovante soutient l'autonomisation et/ou la capacité d'adaptation des femmes, des filles, des jeunes ou des groupes marginalisés dans les zones sensibles affectées par les changements climatiques ».

Les candidats éligibles auront jusqu'au 21 de ce mois pour soumettre leurs propositions via la plateforme en ligne https://unfpa.brightidea.com/ClimateChangeHacklab. «Les propositions doivent démontrer une compréhension claire de la résilience climatique, des approches innovantes et un potentiel de scalabilité», interpelle l'UNFPA. Avant de préciser que la «réduction des risques, le renforcement de la préparation et l'amélioration de la réponse d'urgence» sont les domaines prioritaires par pays.