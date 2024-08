Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Aout 2024

Niger : Inondations- Au moins 94 morts et plus de 137.000 sinistrés

Au moins 94 personnes sont mortes et plus de 137.000 sinistrées dans des inondations dues aux fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juin, a annoncé vendredi la ministre nigérienne de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. L’information est rapportée par l’Afp. Selon cette source, le bilan des autorités nigériennes établi le 7 août dénombre 137.156 personnes sinistrées, 93 blessés et « malheureusement 94 pertes en vies humaines, dont 44 par noyade et 50 dans des effondrements d'habitations », a détaillé la ministre Aïssa Lawan Wandarma, lors d'un point de presse vendredi. Un précédent bilan établi le 15 juillet 2024 par le Bureau des affaires humanitaires de l'Onu (Ocha) faisait état de 53 morts et de 18.000 sinistrés. (Source : Afp)

Centrafrique : Faits divers- La police annonce l’arrestation d’un important réseau de fabricants de faux billets

En Centrafrique, l'utilisation de faux billets de banque prend de l'ampleur à Bangui. Des opérateurs économiques et des individus se disent victimes des billets contrefaits. Un réseau de faussaires a été démantelé et ses membres arrêtés mercredi 7 août, avec une somme de 47 millions de francs Cfa, soit 73 000 euros. L’homme d'affaires ajoute qu'il a été surpris d'apprendre qu'il s'agissait de faux billets, alors qu'il s'approvisionnait en carburant dans une station-service. Son frère cadet Yaya n'a pas non plus reconnu les faits. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Ouagadougou - Un exercice de simulation d’attaque terroriste ce samedi 10 août 2024 entre 06 heures et 12 heures

Le ministre de la Sécurité, informe les populations de la ville de Ouagadougou et particulièrement celles de la localité de Roumtenga ainsi que les riverains et usagers des grands axes d’entrée et de sortie de la ville de Ouagadougou qu’un exercice de simulation d’attaque terroriste, se déroulera le samedi 10 août 2024 entre 06 heures et 12 heures. (Source : Burkina24)

Cameroun : Décès de l’ex-président de la Caf, Issa Hayatou - Patrice Motsepe présente ses condoléances à la famille éplorée

Le Président de la Confédération africaine de football (Caf), Dr Patrice Motsepe, a exprimé sa tristesse suite au décès de l'ancien président de la Caf, Issa Hayatou survenu ce jeudi 08 août 2024 dans sa 78e année. « Au nom de la Caf et de ses 54 associations membres, je tiens à exprimer mes plus profondes condoléances à la famille de l'ancien président de la Caf, le président Issa Hayatou, ainsi qu'à la Fédération Camerounaise de Football, à son président Samuel Eto'o et à l'ensemble du peuple camerounais. », a déclaré Patrice Motsepe. Issa Hayatou était un footballeur et dirigeant de football camerounais. Il a présidé les rênes de la Confédération africaine de football de 1988 à mars 2017. Il a également assuré l'intérim de la présidence de la Fifa d'octobre 2015 à février 2016, à la suite de la suspension de Sepp Blatter. (Source : alome.com)

Togo : Maintien d’ordre - Le gouvernement togolais interdit un sit-in du Front « Touche pas à ma Constitution » devant la Cour constitutionnelle

Le gouvernement togolais a interdit un sit-in prévu ce vendredi 09 août 2024, par le Front « Touche pas à ma Constitution » devant la Cour constitutionnelle, selon un communiqué du ministre de l’administration territoriale, le colonel Awaté Hodabalo. Cette interdiction repose sur l’article 9-2 de la loi n° 2019-010, modifiant la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011, qui interdit les manifestations à proximité des institutions de la République, y compris la Cour constitutionnelle. Le ministre a expliqué que cette mesure vise à « protéger les institutions stratégiques du pays contre toute forme de perturbation susceptible de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale ». (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et Nady Bamba - Unis pour la vie devant Dieu et les hommes

L'ancien Président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et Nady Bamba ont officiellement scellé leur union dans la plus grande discrétion, le jeudi 8 août 2024, rapporte un communiqué du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci). La cérémonie civile s'est déroulée à la mairie de Cocody, sous la présidence du maire Jean-Marc Yacé, avant que le couple ne se rende à l'église catholique pour échanger leurs vœux devant Dieu. Entouré de sa famille proche et de quelques membres de la haute direction du Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci), Laurent Gbagbo a ainsi franchi une nouvelle étape importante de sa vie aux côtés de Nady Bamba. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Soutien aux pupilles de la nation - La Lonase accorde 25 millions de francs cfa à l’Onpn

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et l’Office National des Pupilles de la Nation (Onpn) viennent de sceller un partenariat visant à améliorer la situation des pupilles de la nation et à faciliter leur insertion socio-professionnelle, notamment pour ceux qui ont atteint l’âge adulte, informe un communiqué de l’Office National des Pupilles de la Nation.« Cette collaboration témoigne de l’engagement des deux institutions en faveur de l’accompagnement de ces enfants orphelins déclarés pupilles », se réjouissent les deux directions. La cérémonie de signature de ce partenariat s’est tenue au siège de l’entreprise donatrice en présence de son Directeur général, M. Toussaint Manga, et de Mme Fatima Mbengue, Directrice Générale de l’Onpn.( Source :adakar.com)

Nigeria : Jeux militaires africains - Le Burkina Faso, le Mali et le Niger vont y envoyer des militaires

Malgré leur sortie de la Cédéao, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont envoyer des troupes au Nigeria pour participer aux. Ces trois pays font partie des 43 nations qui prendront part à cette compétition, prévue du 5 au 18 novembre à Abuja. En effet, depuis janvier, ces pays ont officiellement annoncé leur départ de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Ils ont renforcé leurs relations avec la Russie et plusieurs autres puissances économiques. (Source : acotonou.com)

Mali : Zone de TINZAOUATENE- Des vecteurs aériens FAMa frappent des positions terroristes

L'Etat Major général des Armées informe l'opinion nationale que la période du 06 au 09 août 2024 a été marquée par d'importants succès de nos FAMa sur le théâtre des opérations. Le lundi 05 août 2024, aux environs de 18h30, le poste de sécurité de Kouakourou dans la région de Mopti a fait l'objet d'une attaque terroriste. La réaction de nos Forces armées a été foudroyante et les combats, très violents, se sont poursuivis après le crépuscule avec l'intervention des vecteurs aériens FAMa. Le jeudi 08 août 2024, les vecteurs aériens des FAMa ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de KIDAL, zone de TINZAOUATENE. Au cours de cette opération, un (01) blindé camouflé a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. En outre, nos vaillantes FAMa poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés dans la zone de TINZAOUATENE. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d'armes détruites. (Source : abamako.com)

Gabon : Diplomatie- Bertin Kouadio Konan dit KKB nommé nouvel ambassadeur de Côte d’Ivoire

L’ivoirien Bertin Kouadio Konan dit KKB a été officiellement nommé ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Gabon, succédant au général Nicolas Kouakou. L’annonce de cette nomination a été faite lors du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara. Le général Nicolas Kouakou, qui occupait ce poste depuis octobre 2019, avait déjà fait ses adieux aux autorités gabonaises en décembre 2023, marquant la fin de sa mission. Ancien commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne, Kouakou laisse place à KKB, ancien ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale et ex-responsable de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci). (Source : alibreville.com)